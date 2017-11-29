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29.11.2017 16:06 Филимоновские игрушки украсили детскую площадку в Туле "Вести-Тула"





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Большие по размерам, эти игрушки сделаны из стеклопластика и влагостойкой фанеры. Отойти от традиционной голубой глины пришлось для того, чтобы изделия служили долго, не портились от дождей и морозов. Детские площадки стилизуют под родные символы уже не первый раз. В одном из микрорайонов в Узловой недавно установили площадку, на которой нанесены достопримечательности Тульской области.



«Фонд развития «Перспектива» этим летом приступил к исполнению задачи, поставленной губернатором Алексеем Дюминым, по созданию точек притяжения для жителей и гостей региона, оформленных в тульском стиле», - говорит директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.



В сквере на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова появились больших размеров изделия в виде повозки, запряженной тройкой, барышни, традиционной филимоновской свиньи с поросятами и черепахи. Стилизованная под народный промысел, площадка позволит детям приобщиться к исконно русским традициям.





По словам мастера филимоновской игрушки Аллы Гончаровой, «…очень хорошо, что в Туле появилась такая замечательная площадка. Она дает возможность детям с раннего возраста познакомиться с традициями родного края, народным искусством, с тем, что сохранили наши мастера».



Тульский пряник вошел в бортовое меню одной из крупнейших авиакомпаний России, а Белевская пастила стала доступна пассажирам РЖД. Так и филимоновский народный промысел становится все более узнаваемым не только для жителей области, но и для всех, кто приедет в наш город.



Желтый, малиновый и белый - филимоновские игрушки теперь украшают уникальную детскую площадку в сквере «Тульское чаепитие» областного центра. По инициативе Алексея Дюмина фирменные цвета народного промысла из Одоева теперь встречают жителей города и всех туристов на въезде в Тулу.Большие по размерам, эти игрушки сделаны из стеклопластика и влагостойкой фанеры. Отойти от традиционной голубой глины пришлось для того, чтобы изделия служили долго, не портились от дождей и морозов. Детские площадки стилизуют под родные символы уже не первый раз. В одном из микрорайонов в Узловой недавно установили площадку, на которой нанесены достопримечательности Тульской области.«Фонд развития «Перспектива» этим летом приступил к исполнению задачи, поставленной губернатором Алексеем Дюминым, по созданию точек притяжения для жителей и гостей региона, оформленных в тульском стиле», - говорит директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.В сквере на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова появились больших размеров изделия в виде повозки, запряженной тройкой, барышни, традиционной филимоновской свиньи с поросятами и черепахи. Стилизованная под народный промысел, площадка позволит детям приобщиться к исконно русским традициям.По словам мастера филимоновской игрушки Аллы Гончаровой, «…очень хорошо, что в Туле появилась такая замечательная площадка. Она дает возможность детям с раннего возраста познакомиться с традициями родного края, народным искусством, с тем, что сохранили наши мастера».Тульский пряник вошел в бортовое меню одной из крупнейших авиакомпаний России, а Белевская пастила стала доступна пассажирам РЖД. Так и филимоновский народный промысел становится все более узнаваемым не только для жителей области, но и для всех, кто приедет в наш город.









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