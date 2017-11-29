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29.11.2017 15:48 Дорога в Алешне не прошла проверку временем Надежда Долгих





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Дорогу в селе Алешня Привокзального района ремонтировали этим летом. 200 метров было засыпано щебнем. На некоторых участках провели ямочный ремонт. Однако покрытие не выдержало даже одного сезона – щебень смешался с лужами и грязью. Получилось, что ремонт сделали, а дорога так и не появилась.



«Жители дорогу посмотрели и были ей довольны. - Утверждает глава Администрации Привокзального района Тулы Евгений Пятисоцков. - В связи с тем, что в селе летом велось строительство 7 новых домов, дорога была разбита большегрузными автомобилями. Надо понимать, что щебеночная дорога - не асфальтовая. Да ямы, да есть. Придет весна, мы все сделаем».

Спасает в этой ситуации наступление холодов. Масса из грязи и щебня в селе замерзла, и жители ненадолго забыли о непроходимых топях около своих домов. Но факт остается фактом, даже минимальную проверку временем дорога в селе Алешня не прошла.



Согласно планам администрации областного центра, к концу 2019 года будут отремонтированы 233 дороги. Остается надеяться, что случай в селе Алешня лишь исключение, а не правило, и новые улицы все-таки сделают жизнь в Большой Туле более комфортной.



С начала года в рамках комплексной программы по благоустройству Большой Тулы ведется ремонт дорог. В планах было к концу сезона заасфальтировать 105 улиц, отсыпать щебнем еще 50. Объем работ проделан большой, но время показало, что не везде качеством дорог остались довольны их главные пользователи – местные жители.Дорогу в селе Алешня Привокзального района ремонтировали этим летом. 200 метров было засыпано щебнем. На некоторых участках провели ямочный ремонт. Однако покрытие не выдержало даже одного сезона – щебень смешался с лужами и грязью. Получилось, что ремонт сделали, а дорога так и не появилась.«Жители дорогу посмотрели и были ей довольны. - Утверждает глава Администрации Привокзального района Тулы Евгений Пятисоцков. - В связи с тем, что в селе летом велось строительство 7 новых домов, дорога была разбита большегрузными автомобилями. Надо понимать, что щебеночная дорога - не асфальтовая. Да ямы, да есть. Придет весна, мы все сделаем».Спасает в этой ситуации наступление холодов. Масса из грязи и щебня в селе замерзла, и жители ненадолго забыли о непроходимых топях около своих домов. Но факт остается фактом, даже минимальную проверку временем дорога в селе Алешня не прошла.Согласно планам администрации областного центра, к концу 2019 года будут отремонтированы 233 дороги. Остается надеяться, что случай в селе Алешня лишь исключение, а не правило, и новые улицы все-таки сделают жизнь в Большой Туле более комфортной.











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