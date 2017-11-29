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29.11.2017 15:32 На Алексинском химкобинате создали безотходную технологию переработки вредных веществ "Вести-Тула"





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На предприятии уже выполнены работы по ликвидации выбывших из эксплуатации производств опасных веществ. Демонтированы 18 зданий, где хранились эти вещества, и коммуникации к строениям. Теперь на их месте - площади для новых производств.



«Те усилия, которые затратил комбинат, конечно, впечатляют. За четыре года проведена колоссальная работа. Все работы были проведены на достойном уровне», - отметил губернатор Алексей Дюмин. По словам председатель комитета по экологии Тульского регионального фонда Юрия Телкова, «…полигон и отстойники могли нанести огромный вред экологии как району, так и области в целом».



Сегодня химкомбинат выпускает широкий ассортимент материалов оборонного и гражданского назначения. Планируется и дальнейшее развитие. В конце своего визита Алексей Дюмин наградил отличившихся сотрудников комбината.



Безотходная технология переработки вредных веществ создана на Алексинском химкобинате. Накануне с рабочим визитом в городе на Оке побывал глава региона. Алексей Дюмин проинспектировал строительство новых объектов в рамках федеральной целевой программы «Реконструкция производства нитроцеллюлозы и порохов».На предприятии уже выполнены работы по ликвидации выбывших из эксплуатации производств опасных веществ. Демонтированы 18 зданий, где хранились эти вещества, и коммуникации к строениям. Теперь на их месте - площади для новых производств.«Те усилия, которые затратил комбинат, конечно, впечатляют. За четыре года проведена колоссальная работа. Все работы были проведены на достойном уровне», - отметил губернатор Алексей Дюмин. По словам председатель комитета по экологии Тульского регионального фонда Юрия Телкова, «…полигон и отстойники могли нанести огромный вред экологии как району, так и области в целом».Сегодня химкомбинат выпускает широкий ассортимент материалов оборонного и гражданского назначения. Планируется и дальнейшее развитие. В конце своего визита Алексей Дюмин наградил отличившихся сотрудников комбината.











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