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НОВОСТИ | Общество



29.11.2017 12:48 Собрание ко Дню инвалидов в Туле дополнили интерактивными площадками
Вести-Тула

Собрание ко Дню инвалидов в Туле дополнили интерактивными площадками

| фото |
В Туле накануне Дня инвалидов для людей с ограниченными возможностями здоровья проводят бесплатную медицинскую диагностику. Традиционное торжественное собрание в этот раз решили дополнить интерактивными площадками, которые работают в фойе Городского концертного зала.

Здесь можно пройти медицинскую экспресс-диагностику, получить индивидуальную консультацию врачей, проверить слух и получить консультацию по мерам социальной поддержки инвалидов и выдаче карт «Забота». Также желающих ждут мастер-классы по рукоделию. Организаторы предлагают по-новому взглянуть и на место инвалидов в обществе.

По словам начальника сектора по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, администрации города Тулы Елены Барановой, «мы привыкли, что инвалид – это некий субъект, о котором нужно только заботиться и опекать, но сейчас перед нами стоят совсем другие задачи. Нужно интегрировать в общество, дать возможность самостоятельно себя обслуживать. Это мероприятие – возможность пообщаться, возможность обозначить общие проблемы».

«Думаю, что у нас получилось сделать очень хорошие площадки, они разноплановые. Есть ортопедический салон, можно проверить зрение, включены развлекательные моменты», - говорит главный инструктор-специалист Центра по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, администрации Тулы Артём Муницин.
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