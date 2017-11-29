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29.11.2017 12:48 Собрание ко Дню инвалидов в Туле дополнили интерактивными площадками Вести-Тула





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Здесь можно пройти медицинскую экспресс-диагностику, получить индивидуальную консультацию врачей, проверить слух и получить консультацию по мерам социальной поддержки инвалидов и выдаче карт «Забота». Также желающих ждут мастер-классы по рукоделию. Организаторы предлагают по-новому взглянуть и на место инвалидов в обществе.



По словам начальника сектора по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, администрации города Тулы Елены Барановой, «мы привыкли, что инвалид – это некий субъект, о котором нужно только заботиться и опекать, но сейчас перед нами стоят совсем другие задачи. Нужно интегрировать в общество, дать возможность самостоятельно себя обслуживать. Это мероприятие – возможность пообщаться, возможность обозначить общие проблемы».



«Думаю, что у нас получилось сделать очень хорошие площадки, они разноплановые. Есть ортопедический салон, можно проверить зрение, включены развлекательные моменты», - говорит главный инструктор-специалист Центра по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, администрации Тулы Артём Муницин.



В Туле накануне Дня инвалидов для людей с ограниченными возможностями здоровья проводят бесплатную медицинскую диагностику. Традиционное торжественное собрание в этот раз решили дополнить интерактивными площадками, которые работают в фойе Городского концертного зала.Здесь можно пройти медицинскую экспресс-диагностику, получить индивидуальную консультацию врачей, проверить слух и получить консультацию по мерам социальной поддержки инвалидов и выдаче карт «Забота». Также желающих ждут мастер-классы по рукоделию. Организаторы предлагают по-новому взглянуть и на место инвалидов в обществе.По словам начальника сектора по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, администрации города Тулы Елены Барановой, «мы привыкли, что инвалид – это некий субъект, о котором нужно только заботиться и опекать, но сейчас перед нами стоят совсем другие задачи. Нужно интегрировать в общество, дать возможность самостоятельно себя обслуживать. Это мероприятие – возможность пообщаться, возможность обозначить общие проблемы».«Думаю, что у нас получилось сделать очень хорошие площадки, они разноплановые. Есть ортопедический салон, можно проверить зрение, включены развлекательные моменты», - говорит главный инструктор-специалист Центра по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, администрации Тулы Артём Муницин.





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