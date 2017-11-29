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НОВОСТИ | Общество



29.11.2017 17:15 «Ростелеком» приглашает на финал Чемпионата по киберспорту в Туле
Вести-Тула

«Ростелеком» приглашает на финал Чемпионата по киберспорту в Туле

| фото |
Тульский филиал «Ростелекома» поддержал Первый студенческий открытый чемпионат по киберспорту TUC2017, финал которого пройдёт в Туле 2 и 3 декабря 2017 года. Как генеральный партнер мероприятия, компания обеспечивает призовой фонд и предоставляет высокоскоростной доступ в Интернет для участников и гостей финальных состязаний, а также бесшовную wi-fi зону.

Соревнования, организованные Тульским отделением Федерации компьютерного спорта, стартовали 14 октября. Участие в турнире приняли 380 студентов из восьми тульских ВУЗов, которые сражались в дисциплинах World of Tanks 3х3 (WoT), Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Hearthstone.

Финальные соревнования пройдут в формате фестиваля высоких технологий в атриуме ТРЦ «Макси» в Туле. Гости смогут не только наблюдать за поединками на больших экранах, но и сами принять участие в мини-турнирах. Самым активным зрителям будет предложено стать участниками увлекательного интерактивного квеста и получить ценный приз. Гостей ждут игровые зоны Tekken 7 и Mortal Kombat X, зона VR и программирования игр, 3D-печать, битва роботов и многое другое. Особо зрелищным обещает быть конкурс косплея – костюмов по мотивам видеоигр и комиксов.

На стенде «Ростелекома» желающие смогут поучаствовать в гонках на радиоуправляемых моделях военной техники и сделать памятное фото на фоне большого макета танка.

Для победителей финального сражения в «World of Tanks» «Ростелеком» подготовил специальные подарки. Именно эта дисциплина доступна для пользователей услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома» на тарифном плане «Игровой». Игроки получают целый ряд преимуществ – например, эксклюзивный элитный танк, созданный специально для клиентов компании, особый навык или дополнительный слот в ангаре.

Помимо преимуществ в WoT, пользователям тарифного плана «Игровой» доступна опция World of Tanks / World of Warships. При её активации абонент «Ростелекома» получает премиум-корабль шестого уровня «Адмирал Макаров». Его дополнительные преимущества позволяют игрокам в World of Warships быстрее развиваться в игре, добавляя 50% к заработку кредитов и опыта.
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