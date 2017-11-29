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29.11.2017 10:52 В тульские микрофоны поют звёзды мировой величины Татьяна Смирнова





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Партнерство тульского предпринимателя Павла Баздырева и американского певца Дэвида Брауна дало музыкальной индустрии уникальные микрофоны. «Я люблю музыку и везде её слушаю Я познакомился с Дэвидом и было по кайфу делать что-то вместе с человеком из другой страны», - рассказал директор фирмы по производству микрофонов «Союз» Павел Баздырев.



В 2016-м начинали всего с двух микрофонов в месяц. Тогда они отдавались на тест именитым продюсерам, высокая оценка которых и дала свои результаты. Сегодня микрофоны «Союз» - уже мировой бренд. Как рассказал Павел, «сегодня нашими микрофонами пользуются музыкальные коллективы, которые получили не одну награду «Грэмми» и по праву считаются мировыми лидерами индустрии. Самое главное - они дают неповторимый уникальный звук. Мы взяли некоторые технологии производства микрофонов 50-60 годов и облачили в современный внешний вид».



Все микрофоны - ручная работа. На изготовление одного нужно в среднем 60 часов. На работу над некоторыми деталями уходит до нескольких суток. «У станка по ГОСТу допуск четыре микрона, нам же по заказу делали один микрон», - рассказал токарь фирмы по производству микрофонов «Союз» Роман Илюхин.



Качество звука каждого микрофона проверяют уже инженеры в лаборатории. Место секретное - входят туда лишь сотрудники компании. Какая уникальность, если разбазаривать секреты? Даже отправка готового изделия заказчику уникальна. Футляр из массива дуба, премиальный бархат, внутри помимо микрофона - информация о тех людях, которые его изготавливали - вплоть до фотографии.



Сегодня компания изготавливает полсотни микрофонов в месяц. Причем, из отечественных материалов. В штате - 14 человек. В планах увеличь количество сотрудников до 40 и нарастить объемы производства, сохранив при этом мировой успех бренда.



Форма космического корабля, идеальный звук.... А еще сотрудничество двух людей и культур, русского мастерства и американского маркетинга... Именно так и зародился «Союз» - бренд, который теперь гремит далеко за пределами России.Партнерство тульского предпринимателя Павла Баздырева и американского певца Дэвида Брауна дало музыкальной индустрии уникальные микрофоны. «Я люблю музыку и везде её слушаю Я познакомился с Дэвидом и было по кайфу делать что-то вместе с человеком из другой страны», - рассказал директор фирмы по производству микрофонов «Союз» Павел Баздырев.В 2016-м начинали всего с двух микрофонов в месяц. Тогда они отдавались на тест именитым продюсерам, высокая оценка которых и дала свои результаты. Сегодня микрофоны «Союз» - уже мировой бренд. Как рассказал Павел, «сегодня нашими микрофонами пользуются музыкальные коллективы, которые получили не одну награду «Грэмми» и по праву считаются мировыми лидерами индустрии. Самое главное - они дают неповторимый уникальный звук. Мы взяли некоторые технологии производства микрофонов 50-60 годов и облачили в современный внешний вид».Все микрофоны - ручная работа. На изготовление одного нужно в среднем 60 часов. На работу над некоторыми деталями уходит до нескольких суток. «У станка по ГОСТу допуск четыре микрона, нам же по заказу делали один микрон», - рассказал токарь фирмы по производству микрофонов «Союз» Роман Илюхин.Качество звука каждого микрофона проверяют уже инженеры в лаборатории. Место секретное - входят туда лишь сотрудники компании. Какая уникальность, если разбазаривать секреты? Даже отправка готового изделия заказчику уникальна. Футляр из массива дуба, премиальный бархат, внутри помимо микрофона - информация о тех людях, которые его изготавливали - вплоть до фотографии.Сегодня компания изготавливает полсотни микрофонов в месяц. Причем, из отечественных материалов. В штате - 14 человек. В планах увеличь количество сотрудников до 40 и нарастить объемы производства, сохранив при этом мировой успех бренда.





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