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29.11.2017 10:25 Конференция по инженерному анализу в Туле соединила представителей трёх сторон Вести-Тула





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В конференции участвуют представители Российской Академии наук, профессора и академики крупных отечественных учебных заведений. Как рассказал проректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого Константин Подрезов, «мы попробовали соединить на одной площадке представителей трёх сторон, без которых каждая из них жить по большому счёту не может. С одной стороны в конференции принимают участие учёные, которые поднимают большую науку.



С другой стороны – программисты и разработчики программного отечественного продукта для инженерного анализа. С третьей стороны принимают участие именно производственники, представители оборонно-промышленных предприятий. Эта площадка позволяет найти общий язык, услышать друг друга и предъявить друг другу соответствующие требования».



Крупные российские и зарубежные научно-производственные компании представляют свои разработки в Туле, где открылась первая Всероссийская конференция. Её тема - использование цифровых средств производства инженерного анализа. Мероприятие проходит при поддержке Правительства региона, а также одного из ведущих вузов России – МГУ им. М. В. Ломоносова.В конференции участвуют представители Российской Академии наук, профессора и академики крупных отечественных учебных заведений. Как рассказал проректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого Константин Подрезов, «мы попробовали соединить на одной площадке представителей трёх сторон, без которых каждая из них жить по большому счёту не может. С одной стороны в конференции принимают участие учёные, которые поднимают большую науку.С другой стороны – программисты и разработчики программного отечественного продукта для инженерного анализа. С третьей стороны принимают участие именно производственники, представители оборонно-промышленных предприятий. Эта площадка позволяет найти общий язык, услышать друг друга и предъявить друг другу соответствующие требования».





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