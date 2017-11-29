Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Платная парковка:
Ушли в минус
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



29.11.2017 10:25 Конференция по инженерному анализу в Туле соединила представителей трёх сторон
Вести-Тула

Конференция по инженерному анализу в Туле соединила представителей трёх сторон

| фото |
Крупные российские и зарубежные научно-производственные компании представляют свои разработки в Туле, где открылась первая Всероссийская конференция. Её тема - использование цифровых средств производства инженерного анализа. Мероприятие проходит при поддержке Правительства региона, а также одного из ведущих вузов России – МГУ им. М. В. Ломоносова.

В конференции участвуют представители Российской Академии наук, профессора и академики крупных отечественных учебных заведений. Как рассказал проректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого Константин Подрезов, «мы попробовали соединить на одной площадке представителей трёх сторон, без которых каждая из них жить по большому счёту не может. С одной стороны в конференции принимают участие учёные, которые поднимают большую науку.

С другой стороны – программисты и разработчики программного отечественного продукта для инженерного анализа. С третьей стороны принимают участие именно производственники, представители оборонно-промышленных предприятий. Эта площадка позволяет найти общий язык, услышать друг друга и предъявить друг другу соответствующие требования».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.