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29.11.2017 09:47 Спорткомплекс изменил жизнь посёлка Новогуровского Виталий Моторин





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С секцией борьбы здесь все обстояло еще хуже - ее просто не существовало. По словам тренера-преподавателя по греко-римской борьбе Эдуарда Булатукова, «буквально за неделю набрали 30 человек в две группы. Желающих еще масса».



Плачевную ситуацию с детским спортом, а заодно и облик поселка кардинально изменил новый физкультурный комплекс. Его всего за три месяца построили на месте вот этих руин. Фотографии из серии «было – стало» показали главе региона Алексею Дюмину. «Мы рассчитываем, что из вас вырастут будущие чемпионы», - сказал ребятам губернатор.



В подарок от него подростки получили и новый тренажер. В этом комплексе смогут одновременно заниматься до 70 детей, и слова о том, что в небольшом поселке с населением всего в три с половиной тысячи изменится теперь и вся жизнь - вовсе не преувеличение.



По словам председателя Комитета Тульской области по спорту Дмитрия Яковлева, «график клуба расписан с 10 утра и до 20 часов на 100%». Губернатор Алексей Дюмин сообщил, что «мы будем продолжать входить в федеральные программы, использовать все возможности, чтобы открывать новые объекты. На 2018-2019 годы в муниципальных образованиях уже заложены деньги на открытие спортивных клубов».



40% населения страны до 2020 года по поручению президента России должны активно заниматься спортом. В Тульской области сегодня этот показатель на отметке в 34%, но 50% населения региона уже обеспечены новыми спортивными сооружениями, так что требуемые показатели вполне достижимы.



Никаких станков, зеркал и даже нормальных раздевалок, лишь пара метров от одной кулисы до другой и еще столько же до оркестровой ямы. Так в Новогуровском, занимались ученики отделения хореографии, и это, к счастью, в прошлом. «Помещение большое, красивое. Есть зеркала, поэтому мы сразу можем видеть свои ошибки», - рассказала Евгения Бубнова.С секцией борьбы здесь все обстояло еще хуже - ее просто не существовало. По словам тренера-преподавателя по греко-римской борьбе Эдуарда Булатукова, «буквально за неделю набрали 30 человек в две группы. Желающих еще масса».Плачевную ситуацию с детским спортом, а заодно и облик поселка кардинально изменил новый физкультурный комплекс. Его всего за три месяца построили на месте вот этих руин. Фотографии из серии «было – стало» показали главе региона Алексею Дюмину. «Мы рассчитываем, что из вас вырастут будущие чемпионы», - сказал ребятам губернатор.В подарок от него подростки получили и новый тренажер. В этом комплексе смогут одновременно заниматься до 70 детей, и слова о том, что в небольшом поселке с населением всего в три с половиной тысячи изменится теперь и вся жизнь - вовсе не преувеличение.По словам председателя Комитета Тульской области по спорту Дмитрия Яковлева, «график клуба расписан с 10 утра и до 20 часов на 100%». Губернатор Алексей Дюмин сообщил, что «мы будем продолжать входить в федеральные программы, использовать все возможности, чтобы открывать новые объекты. На 2018-2019 годы в муниципальных образованиях уже заложены деньги на открытие спортивных клубов».40% населения страны до 2020 года по поручению президента России должны активно заниматься спортом. В Тульской области сегодня этот показатель на отметке в 34%, но 50% населения региона уже обеспечены новыми спортивными сооружениями, так что требуемые показатели вполне достижимы.





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