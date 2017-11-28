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28.11.2017 18:45 В Тульском театре кукол пошли на эксперимент Вести-Тула





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Режиссёр-постановщик спектакля Станислав Мозговой рассказал: «Мы долго думали, что же сделать к юбилею Тургенева. Первая мысль – «Му-му», но очень не хотелось представлять, что маленький зритель будет уходить весь в слезах. Тогда я представил себе, что спектакль можно сделать из цикла миниатюр – стихотворений в прозе, философских размышлений последних лет жизни».



«Как хороши, как свежи были розы!» В Тульском театре кукол премьера и одновременно новый опыт - стихотворения в прозе, которые легли в основу новой постановки. Спектакль посвящен 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Жизнь писателя отчасти связана и с Тульским краем. Постановка, по мнению режиссёра, экспериментальная. Ведь Тургенев - автор явно не для театра кукол.Режиссёр-постановщик спектакля Станислав Мозговой рассказал: «Мы долго думали, что же сделать к юбилею Тургенева. Первая мысль – «Му-му», но очень не хотелось представлять, что маленький зритель будет уходить весь в слезах. Тогда я представил себе, что спектакль можно сделать из цикла миниатюр – стихотворений в прозе, философских размышлений последних лет жизни».





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