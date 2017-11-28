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28.11.2017 17:33 Гости Центрального парка Тулы смогут согреться возле костров Вести-Тула





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Также стартует новый проект «Звездный лед» - тренировки на катке для самых маленьких и танцы на льду - с 1 по 7 января. Здесь можно покататься на коньках под современную динамичную музыку.



По словам Андрея Журавлёва, «впервые в Центральном парке во время каникул будет организована зона с кострами в специальных чашах, возле которых можно будет согреться. Направление «Снежная мелодия» включает в себя танцплощадку «Для тех, кому за…», «Музыкальную пятницу», «Музыкальную гостиную». Изюминкой станет выступление Рождественского духового оркестра. Для детей будет специальное направление «Снеговик 0+» с интересными форматами организации досуга. В Центральном парке 16 декабря начнёт свою работу Резиденция Деда Мороза».



И это далеко не все. Будет много спецпроектов. Например, 9 декабря - забег Дедов Морозов. Также традиционно пройдет открытие новогодней елки. Будет фестиваль уличного вязания, ярмарка-продажа новогодних товаров и многое другое. Скучно не будет, обещает «Зима по-тульски»!



«Зима по-тульски» врывается в наши парки. В программе предусмотрено пять новых основных направлений, включающих спортивные и развлекательные мероприятия. Об этом на заседании Правительства региона рассказал директор «Тульских парков» Андрей Журавлёв. Будет хоккей для детей, группы здоровья для пожилых, скандинавская ходьба, фитнес по выходным.Также стартует новый проект «Звездный лед» - тренировки на катке для самых маленьких и танцы на льду - с 1 по 7 января. Здесь можно покататься на коньках под современную динамичную музыку.По словам Андрея Журавлёва, «впервые в Центральном парке во время каникул будет организована зона с кострами в специальных чашах, возле которых можно будет согреться. Направление «Снежная мелодия» включает в себя танцплощадку «Для тех, кому за…», «Музыкальную пятницу», «Музыкальную гостиную». Изюминкой станет выступление Рождественского духового оркестра. Для детей будет специальное направление «Снеговик 0+» с интересными форматами организации досуга. В Центральном парке 16 декабря начнёт свою работу Резиденция Деда Мороза».И это далеко не все. Будет много спецпроектов. Например, 9 декабря - забег Дедов Морозов. Также традиционно пройдет открытие новогодней елки. Будет фестиваль уличного вязания, ярмарка-продажа новогодних товаров и многое другое. Скучно не будет, обещает «Зима по-тульски»!





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