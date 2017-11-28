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НОВОСТИ | Общество



28.11.2017 16:19 Всё больше туляков стараются узнать свою родословную
София Гафарова

Всё больше туляков стараются узнать свою родословную

| фото |
Семь лет непрерывных поисков информации по крупицам о своей родословной. В итоге - как на ладони история семи поколений семьи вплоть до середины 19 века. Такой титанический труд провел Максим Хланта, создавая генеалогическое древо. Как оказалось, в его роду были врачи, учителя, певчие и священники. А один из прадедов оказался землевладельцем, который пожертвовал часть участка под строительство монастыря.

«Самым большим открытием для меня было происхождение фамилии, - рассказал историк, преподаватель ТулГУ Максим Хланта. - В своей линии я смог докопаться до прадеда моего деда. На закарпатском диалекте фамилия означает «бездна», то есть самое невместимое».

С чего начать? Максим советует не тянуть и расспросить своих бабушек и дедушек, это самый ценный источник. Помогут фотографии, письма, книги и, безусловно, архив. Здесь можно найти как новые данные о ваших родственниках, так и подтвердить либо опровергнуть собранную ранее информацию. В Госархиве Тульской области таятся документы о людях с середины 17 века. Зная дату рождения, смерти или венчания, можно узнать подлинную историю человека из метрических книг, которые вели священники с петровских времен.

Начальник научно-исследовательского отдела Государственного архива Тульской области Ирина Антонова рассказала: «Есть такая хитрая вещь скрепы. Она позволяет увидеть, удалены ли листы. Исторический источник священник защищал от фальсификации – писал свою должность и фамилию, но по одному слогу».

О семье ваших предков можно узнать уже из другого источника - ревизских сказок, которые сменили писцовые книги в начале 18 века для сбора налогов. Но есть загвоздка. Если вы из крестьян, информация будет скупая, поскольку учет людей этого сословия начался лишь в 19 веке. Но, как уверяют сотрудники архива, кто ищет - тот всегда найдет. Тем более можно это сделать и удаленно, частично информация есть в интернете. Небольшая ремарка - услуги платные.

И главный совет от исследователя своей династии - как избежать ошибок. «Лучше медленно и понемножку, чем сразу много и случайным образом фальсифицировать историю. Самое главное – не ошибаться. Огромное количество однофамильцев, дальних родственников, у которых установить тесные семейные связи достаточно проблематично», - говорит Максим Хланта.

Так зачем нужно генеалогическое древо? Зная историю предков, можно узнать и о себе. Какие гены, какой потенциал вы унаследовали, и, наконец, кем можете гордиться. Поэтому и говорят: без прошлого нет будущего.
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