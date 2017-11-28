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28.11.2017 15:50 Алексей Дюмин проверил, как чиновники разбираются с жалобами жителей Вести-Тула





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По словам Дюмина, «граждане передают свои просьбы, обозначают проблемы, которые по объективным или субъективным причинам не решаются или находятся в зависшем состоянии. Мы берем их на контроль и отдаём поручения отработать».



Одна из жалоб поступила из Киреевского района. Жительница города Липки подняла вопрос, касающийся состояния одной из школ. По её словам, учебному заведению необходим капитальный ремонт помещений и фасада. Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов сообщил, что здание школы на данный момент, находится в удовлетворительном состоянии. В этом году подана заявка на участие в проекте «Народный бюджет-2018» для установки ограждения по периметру школы.



А в ходе поездки в Кимовский район в адрес главы региона поступило обращение о закрытии стадиона «Олимп». Помощник Губернатора Тульской области Сергей Лигай пояснил, что в настоящее время объект не введен в эксплуатацию, но по плану его восстановление начнется уже в начале декабря: «Сегодня по заключению фундамент находится в работоспособном состоянии, усиление не потребуется, будем работать над гидроизоляцией и ремонтно-восстановительной работой по фасаду и внутри здания».



Губернатор Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений по обращениям, поступившим от граждан в ходе поездок в муниципальные образования. Всего в этом году их получено более 140. Об этом шла речь на совещании по обращениям граждан.По словам Дюмина, «граждане передают свои просьбы, обозначают проблемы, которые по объективным или субъективным причинам не решаются или находятся в зависшем состоянии. Мы берем их на контроль и отдаём поручения отработать».Одна из жалоб поступила из Киреевского района. Жительница города Липки подняла вопрос, касающийся состояния одной из школ. По её словам, учебному заведению необходим капитальный ремонт помещений и фасада. Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов сообщил, что здание школы на данный момент, находится в удовлетворительном состоянии. В этом году подана заявка на участие в проекте «Народный бюджет-2018» для установки ограждения по периметру школы.А в ходе поездки в Кимовский район в адрес главы региона поступило обращение о закрытии стадиона «Олимп». Помощник Губернатора Тульской области Сергей Лигай пояснил, что в настоящее время объект не введен в эксплуатацию, но по плану его восстановление начнется уже в начале декабря: «Сегодня по заключению фундамент находится в работоспособном состоянии, усиление не потребуется, будем работать над гидроизоляцией и ремонтно-восстановительной работой по фасаду и внутри здания».





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