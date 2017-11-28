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НОВОСТИ | Общество



28.11.2017 12:40 В Тульской области вывезли 370 тонн ртутьсодержащих отходов
"Вести-Тула"



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Алексею Дюмину доложили об итогах проведения года экологии в Тульской области. 370 тонн ртутьсодержащих отходов, вывезенных с территории нашего региона - один из главных вкладов в улучшение экологической ситуации. Также министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов сообщил губернатору о ликвидации свалок располагавшихся на общей площади более 44 тысяч квадратных метров.

«Те мероприятия, которые проводились в регионе в год экологии, должны продолжиться и в следующем году. Нельзя останавливаться на достигнутом», - отметил губернатор Алексей Дюмин.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов, «…проведена экспертиза и составлены сметы по рекультивации свалок в Богородицком и Щекинском районах. Мероприятия намечено провести в 2018 году. Кроме этих свалок, еще не менее трех будут ликвидированы или рекультивированы».
















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