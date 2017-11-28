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|28.11.2017 12:09 В областном центре подводят итоги проекта «Комфортная городская среда»
|"Вести-Тула"
Преддверие Нового года - традиционное время подведения итогов. Подводятся они и по реализации проекта «Комфортная городская среда». В частности, на днях комиссия оценила качество работ по благоустройству дворовой территории домов с первого по третий на улице Максимовского.
Здесь обустроили прогулочные пешеходные дорожки, оформили двор малыми архитектурными формами, отремонтировали лестничные марши, установили песочницу, спортивное и детское игровое оборудование, лавочки и ограждения, высадили зеленые насаждения. Жители активно контролировали ход работ и высказывали дополнительные пожелания, которые были приняты к исполнению в следующем году.
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