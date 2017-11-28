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28.11.2017 11:49 В Туле прошел фестиваль любительских театров Надежда Долгих





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Фестиваль был организован в рамках проектов партии «Единая Россия» «Театры малых городов» и «Театры – детям». Всего в фестивале принимали участие 27 студий из 14 районов Тульской области. В третий и последний этап прошли всего пять коллективов. Привлечение внимания к развитию самобытных театров и поддержка лучших из них - основные задачи этого праздника творчества и талантов.



«Театру в Тульской области всегда уделялось большое внимание. И для нас это является одним из партийных приоритетов. Этот проект дает возможность театрам показать самодеятельным коллективам свое творчество, представить в полной мере многообразие досуговой деятельности, которая есть в разных районах нашей области», - говорит депутат Государственной Думы РФ Наталия Пилюс.



На поддержку театров малых городов из федерального бюджета теперь ежегодно выделяется 670 миллионов рублей. Помогают развивать и сельские клубы. В общем, внимание к культурной жизни в Туле и Тульской области не ослабевает и обещает со временем только расти.



Накануне на сцене Тульского академического театра драмы выступали самобытные коллективы из разных районов Тульской области. И хотя они являются любительскими, все имеют свою историю, получают награды и активно участвуют в культурной жизни.Фестиваль был организован в рамках проектов партии «Единая Россия» «Театры малых городов» и «Театры – детям». Всего в фестивале принимали участие 27 студий из 14 районов Тульской области. В третий и последний этап прошли всего пять коллективов. Привлечение внимания к развитию самобытных театров и поддержка лучших из них - основные задачи этого праздника творчества и талантов.«Театру в Тульской области всегда уделялось большое внимание. И для нас это является одним из партийных приоритетов. Этот проект дает возможность театрам показать самодеятельным коллективам свое творчество, представить в полной мере многообразие досуговой деятельности, которая есть в разных районах нашей области», - говорит депутат Государственной Думы РФ Наталия Пилюс.На поддержку театров малых городов из федерального бюджета теперь ежегодно выделяется 670 миллионов рублей. Помогают развивать и сельские клубы. В общем, внимание к культурной жизни в Туле и Тульской области не ослабевает и обещает со временем только расти.















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