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НОВОСТИ | Общество



28.11.2017 11:49 В Туле прошел фестиваль любительских театров
Надежда Долгих



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Накануне на сцене Тульского академического театра драмы выступали самобытные коллективы из разных районов Тульской области. И хотя они являются любительскими, все имеют свою историю, получают награды и активно участвуют в культурной жизни.

Фестиваль был организован в рамках проектов партии «Единая Россия» «Театры малых городов» и «Театры – детям». Всего в фестивале принимали участие 27 студий из 14 районов Тульской области. В третий и последний этап прошли всего пять коллективов. Привлечение внимания к развитию самобытных театров и поддержка лучших из них - основные задачи этого праздника творчества и талантов.

«Театру в Тульской области всегда уделялось большое внимание. И для нас это является одним из партийных приоритетов. Этот проект дает возможность театрам показать самодеятельным коллективам свое творчество, представить в полной мере многообразие досуговой деятельности, которая есть в разных районах нашей области», - говорит депутат Государственной Думы РФ Наталия Пилюс.

На поддержку театров малых городов из федерального бюджета теперь ежегодно выделяется 670 миллионов рублей. Помогают развивать и сельские клубы. В общем, внимание к культурной жизни в Туле и Тульской области не ослабевает и обещает со временем только расти.
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