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28.11.2017 11:31 Корреспондент тульских «Вестей» выяснила, что связывает Тулу с Эрмитажем Анастасия Октябрьская





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«Среди немногочисленных, но очень ценных образцов тульского оружия есть совершенно уникальная вещь – это шкатулка», - рассказывает искусствовед, сотрудник пресс-службы Государственного Эрмитаж Лариса Аэрова. Вот она. На ней изображены корпуса Тульского оружейного завода. Её по легенде презентовали императрице Екатерине II тульские оружейники. Сегодня она находится в запаснике. А вот её содержимое – искусно выполненные из стали и бронзы шахматные фигуры красуются в одном из залов Эрмитажа. С ними по соседству канделябры и подсвечники, туалетный стол, скамеечка с бисерной подушкой и кресло. Эти предметы тоже сделанны тульскими оружейниками. Конечно, в коллекции «Культура и искусство России» нашлось место и нашему оружию. Вот, к примеру, парадная шпага, охотничий кортик, кирасирский палаш с ножнами, сабля, кремневый пистолет.



К столетию русской революции открылась выставка «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь». Эта выставка начала свою работу совсем недавно. История как она есть. Самые её страшные и кровопролитные страницы. Без купюр. В центре экспозиции – штык-нож от винтовки системы «Винчестер», которым зарезали царскую семью. Музыка, свет, кинохроника – всё это погружает в ту эпоху. Когда после свержения царской власти большая часть страны оказалась с оружием в руках. Вот с этим – Мосинской винтовкой, которая была произведена на тульском оружейном заводе в 1921 году и пулемётом Максим образца 1910 года тоже тульского производства. Куда больше тульского оружия, конечно, в других музеях. Скажем, в музее артиллерии. Эрмитаж всё-таки сокровищница мирового искусства. Но и в ней нашлось место работам тульских мастеров.





В коллекции Эрмитажа сегодня насчитывается свыше трех миллионов произведений мирового искусства. Живопись, графика, скульптура, предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал. Более 350 залов и свыше 66 тысяч квадратных метров экспозиционно-выставочной площади. Настоящая сокровищница. При этом всего 8, от силы 10% экспонатов представлены на всеобщее обозрение. Остальное скрыто от глаз посетителей в запасниках и хранилищах.«Среди немногочисленных, но очень ценных образцов тульского оружия есть совершенно уникальная вещь – это шкатулка», - рассказывает искусствовед, сотрудник пресс-службы Государственного Эрмитаж Лариса Аэрова. Вот она. На ней изображены корпуса Тульского оружейного завода. Её по легенде презентовали императрице Екатерине II тульские оружейники. Сегодня она находится в запаснике. А вот её содержимое – искусно выполненные из стали и бронзы шахматные фигуры красуются в одном из залов Эрмитажа. С ними по соседству канделябры и подсвечники, туалетный стол, скамеечка с бисерной подушкой и кресло. Эти предметы тоже сделанны тульскими оружейниками. Конечно, в коллекции «Культура и искусство России» нашлось место и нашему оружию. Вот, к примеру, парадная шпага, охотничий кортик, кирасирский палаш с ножнами, сабля, кремневый пистолет.К столетию русской революции открылась выставка «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь». Эта выставка начала свою работу совсем недавно. История как она есть. Самые её страшные и кровопролитные страницы. Без купюр. В центре экспозиции – штык-нож от винтовки системы «Винчестер», которым зарезали царскую семью. Музыка, свет, кинохроника – всё это погружает в ту эпоху. Когда после свержения царской власти большая часть страны оказалась с оружием в руках. Вот с этим – Мосинской винтовкой, которая была произведена на тульском оружейном заводе в 1921 году и пулемётом Максим образца 1910 года тоже тульского производства. Куда больше тульского оружия, конечно, в других музеях. Скажем, в музее артиллерии. Эрмитаж всё-таки сокровищница мирового искусства. Но и в ней нашлось место работам тульских мастеров.











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