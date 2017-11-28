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НОВОСТИ | Общество



28.11.2017 11:06 В Туле увековечили память артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова
Татьяна Голубова



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Алексей Мокриков родился 27 ноября 1992 года. Тульский колледж искусств имени Даргомыжского стал второй, средней ступенью его образования. Именно на его фасаде состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь погибшего музыканта.

Ещё студентом факультета психологии Тульского государственного педагогического университета, Алексей начал петь в церковном хоре. В ансамбль имени Александрова он попал, будучи в армии, пройдя сложный конкурс. «Это был мой любимый ученик. – Рассказывает педагог Алексея Мокрикова Вера Мишина. – У наго был потрясающий голос и отзывчивая душа. Добрый и открытый парень. Я очень радовалась за его успехи.

Алексей неоднократно представлял Тулу на Всероссийских конкурсах молодых исполнителей. С инициативой об установке памятного знака погибшему уроженцу Тулы обратился департамент культуры Министерства обороны РФ в комиссию по историческому наследию и городской топонимии. «Он занимался любимым делом. Очень любил петь, любил духовную и классическую музыку. Эту трагедию пережить невозможно, можно только привыкнуть, что рядом нет нашего Алешки», - говорит мама Алексея Мокрикова Светлана Мокрикова.

Алексей Мокриков награжден медалью «Участнику воённой операции в Сирии». Ему накануне исполнилось бы 25 лет.
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