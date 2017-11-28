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28.11.2017 11:06 В Туле увековечили память артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова Татьяна Голубова





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Ещё студентом факультета психологии Тульского государственного педагогического университета, Алексей начал петь в церковном хоре. В ансамбль имени Александрова он попал, будучи в армии, пройдя сложный конкурс. «Это был мой любимый ученик. – Рассказывает педагог Алексея Мокрикова Вера Мишина. – У наго был потрясающий голос и отзывчивая душа. Добрый и открытый парень. Я очень радовалась за его успехи.



Алексей неоднократно представлял Тулу на Всероссийских конкурсах молодых исполнителей. С инициативой об установке памятного знака погибшему уроженцу Тулы обратился департамент культуры Министерства обороны РФ в комиссию по историческому наследию и городской топонимии. «Он занимался любимым делом. Очень любил петь, любил духовную и классическую музыку. Эту трагедию пережить невозможно, можно только привыкнуть, что рядом нет нашего Алешки», - говорит мама Алексея Мокрикова Светлана Мокрикова.



Алексей Мокриков награжден медалью «Участнику воённой операции в Сирии». Ему накануне исполнилось бы 25 лет.



Алексей Мокриков родился 27 ноября 1992 года. Тульский колледж искусств имени Даргомыжского стал второй, средней ступенью его образования. Именно на его фасаде состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь погибшего музыканта.Ещё студентом факультета психологии Тульского государственного педагогического университета, Алексей начал петь в церковном хоре. В ансамбль имени Александрова он попал, будучи в армии, пройдя сложный конкурс. «Это был мой любимый ученик. – Рассказывает педагог Алексея Мокрикова Вера Мишина. – У наго был потрясающий голос и отзывчивая душа. Добрый и открытый парень. Я очень радовалась за его успехи.Алексей неоднократно представлял Тулу на Всероссийских конкурсах молодых исполнителей. С инициативой об установке памятного знака погибшему уроженцу Тулы обратился департамент культуры Министерства обороны РФ в комиссию по историческому наследию и городской топонимии. «Он занимался любимым делом. Очень любил петь, любил духовную и классическую музыку. Эту трагедию пережить невозможно, можно только привыкнуть, что рядом нет нашего Алешки», - говорит мама Алексея Мокрикова Светлана Мокрикова.Алексей Мокриков награжден медалью «Участнику воённой операции в Сирии». Ему накануне исполнилось бы 25 лет.















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