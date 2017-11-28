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НОВОСТИ | Общество



28.11.2017 10:37 Качественная медицина доберется до отдаленных уголков региона
"Вести-Тула"



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В населенные пункты Тульской области, где еще совсем недавно вообще не оказывалось медицинская помощь через несколько месяцев придет качественная медицина. В семи районах построят девять модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом накануне, на еженедельном совещании в правительстве Тульской области рассказали главе региона Алексею Дюмину.

Эта современная технология позволит завершить строительство в самые короткие сроки. Планируется что пациентов новые учреждения здравоохранения примут уже в первые месяцы 2018 года. «В настоящее время ведутся работы по монтажу перегородок и дверей, внутренней отделке, водо и электроснабжению. Качество работ хорошее. Также сейчас ведется набор кадров. Планируется, что к полноценной работе приступим 1 февраля 2018 года», - отметила заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина. Алексей Дюмин поручил главам администраций муниципальных образований, на территории которых размещены модульные ФАПы, выполнить все необходимые работы по благоустройству прилегающей территории.

Строительство в регионе спортивных объектов, подведение итогов года экологии и развитие территорий столицы региона - вот другие темы этого правительственного совещания. В Туле и Новомосковске, впервые за многие годы разработана целая программа по капитальному ремонту лифтов, об этом отчитались в министерстве ЖКХ. Как рассказала министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко, «…отобрано около 300 лифтов, требующих первоочередной замены. Ведется работа со старшими по домам, которые будут принимать участие в данной программе. Планируется, что в следующем году будут отремонтированы 75 лифтов в Туле и 25 в Новомосковске».















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