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27.11.2017 17:04 Юная тулячка победила в конкурсе «Мой первый бизнес» Виктория Живейнова





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Совсем недавно Алита узнала, что победила во Всероссийском конкурсе молодых бизнесменов «Мой первый бизнес». Гран-при выиграла тулячка! Теперь она получит 100 тысяч рублей. Награду Алита планирует направить на дальнейшее развитие своего бизнеса: арендовать помещение, закупить необходимые материалы.



Юная мастерица пока не продала ни одного капюшона, пока дарит их друзьям. Вкладывает душу в каждое изделие. Спрос на такие вещи появился не только у друзей Алиты, но и у представителей Интернет-магазинов, и даже у серьезных дизайнеров. «Недавно мне позвонила девушка-дизайнер, и предложила поучаствовать в ее показе на Неделе моды в Москве», - рассказывает Алита.



Как сложится дальнейшая судьба начинающего модельера, будет ли она шить серьезную взрослую одежду, покажет время. Пока ей всего 13 дет. Есть замечательная возможность претворять сказки в жизнь.





Девочка с волшебным именем Алита, которое переводится как сияющая звезда, шьет вещи для сказочных персонажей. Ее любимый «Гарри Поттер» многократно перечитан и пересмотрен. Он и натолкнул на идею колпаков-капюшонов. «Похожий головной убор я сшила своей подруге. Теперь ходим с ней по городу, как два гнома», - говорит Алита Андришевская.Совсем недавно Алита узнала, что победила во Всероссийском конкурсе молодых бизнесменов «Мой первый бизнес». Гран-при выиграла тулячка! Теперь она получит 100 тысяч рублей. Награду Алита планирует направить на дальнейшее развитие своего бизнеса: арендовать помещение, закупить необходимые материалы.Юная мастерица пока не продала ни одного капюшона, пока дарит их друзьям. Вкладывает душу в каждое изделие. Спрос на такие вещи появился не только у друзей Алиты, но и у представителей Интернет-магазинов, и даже у серьезных дизайнеров. «Недавно мне позвонила девушка-дизайнер, и предложила поучаствовать в ее показе на Неделе моды в Москве», - рассказывает Алита.Как сложится дальнейшая судьба начинающего модельера, будет ли она шить серьезную взрослую одежду, покажет время. Пока ей всего 13 дет. Есть замечательная возможность претворять сказки в жизнь.









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