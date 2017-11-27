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НОВОСТИ | Общество



27.11.2017 16:53 Многие туляки нашли стабильную работу в МФЦ
Виктория Живейнова

Многие туляки нашли стабильную работу в МФЦ

| фото |
МФЦ сегодня – это 34 отделения по всей Тульской области и более 800 сотрудников, которые ежедневно оказывают более 250 государственных и муниципальных услуг и консультируют заявителей по различным вопросам. И это не предел.

Только за 2017 год в многофункциональные центры на работу было принято 240 человек. Отделения есть по всей Тульской области, в том числе в отдаленных поселках, селах и деревнях. Сотрудники центров - это универсальные специалисты, которые помогают заявителю во многих вопросах: от получения детского пособия до сделок с недвижимостью.

«Я устроилась сюда на практику еще студенткой и уже на тот момент поняла, что время выбрало меня. МФЦ – это стиль жизни и уникальный опыт, который пригодится в будущем», - рассказала ведущий специалист отделения МФЦ №33 Дарья Парамонова.

Открытие новых офисов, расширение списка оказываемых услуг, требует и увеличения штата, поэтому в МФЦ Тульской области действует программа кадрового резерва.

Как рассказала начальник отдела кадров ГБУ МФЦ Тульской области Екатерина Петрова, «у нас индивидуальный подход к каждому соискателю. Мы с удовольствием принимаем выпускников вузов. МФЦ – отличное начало карьеры. Кроме того, мы открыты для приема людей с ограниченными возможностями. Сейчас у нас трудятся 13 таких специалистов, но мы готовы принять столько же. Если вы любите людей, открыты, позитивны, имеете высшее образование и не боитесь высокой интенсивности работы – МФЦ ждет вас».

Узнать об актуальных вакансиях можно на официальном сайте МФЦ в разделе «работа», а также в социальных сетях. Возможно, мечта о хорошей работе станет реальностью.
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