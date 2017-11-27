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27.11.2017 16:50 Студенты ТГПУ перевели на немецкий книгу об оккупации Ясной Поляны "Вести-Тула"





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Работа проделана в рамках проекта «Война и мир 2017». Эта задумка принадлежит Фридхельму Шульцу, преподавателю гимназии в городе Филлинген-Швеннинген, в Германии. Этот город и наша оружейная столица являются побратимами уже почти 25 лет. В планах - даже создание книги о смежности исторической судьбы дружественных городов.



«В городе Филлинген-Швеннинген существовал лагерь для интернированных граждан других воюющих стран. Больше тысячи советских граждан здесь принуждались к работе фашистами. Нам было важно показать, что в современном мире, где больше войны, чем мира, нужно найти возможности для согласия», - говорит Фридхельм Шульц.



После издания книги об оккупации Ясной Поляны в Германии ее фрагменты будут использованы на уроках истории в гимназиях Филлингена-Швеннингена. Немецким студентам расскажут о том, что в усадьбе Толстого фашисты разместили госпиталь и штаб, а многие культурные ценности были утрачены.



По словам студентки ТГПУ им. Л.Н. Толстого Юлии Мамыкиной, «…самое главное, что они должны понять - это то, что нам нельзя забывать войну. История, рассказанная в книге должна дойти до немецких студентов».

Студенты Тульского государственного педагогического университета имения Л.Н. Толстого перевели на немецкий язык книгу об оккупации Ясной Поляны.Работа проделана в рамках проекта «Война и мир 2017». Эта задумка принадлежит Фридхельму Шульцу, преподавателю гимназии в городе Филлинген-Швеннинген, в Германии. Этот город и наша оружейная столица являются побратимами уже почти 25 лет. В планах - даже создание книги о смежности исторической судьбы дружественных городов.«В городе Филлинген-Швеннинген существовал лагерь для интернированных граждан других воюющих стран. Больше тысячи советских граждан здесь принуждались к работе фашистами. Нам было важно показать, что в современном мире, где больше войны, чем мира, нужно найти возможности для согласия», - говорит Фридхельм Шульц.После издания книги об оккупации Ясной Поляны в Германии ее фрагменты будут использованы на уроках истории в гимназиях Филлингена-Швеннингена. Немецким студентам расскажут о том, что в усадьбе Толстого фашисты разместили госпиталь и штаб, а многие культурные ценности были утрачены.По словам студентки ТГПУ им. Л.Н. Толстого Юлии Мамыкиной, «…самое главное, что они должны понять - это то, что нам нельзя забывать войну. История, рассказанная в книге должна дойти до немецких студентов».









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