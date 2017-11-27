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НОВОСТИ | Общество



27.11.2017 16:35 В Туле хотят увеличить штраф за несанкционированный сбор мусора
"Вести-Тула"



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Администрация областного центра выступила с инициативой увеличить штраф за несанкционированный сбор мусора или отсутствие договора на выброс бытовых отходов для туляков, проживающих в частном секторе. Поправка прошла думские комиссии и к концу года уже может быть внесена в правила благоустройства города.

До 31 декабря продолжатся разъяснительные рейды в частном секторе. Затем меры ужесточатся. На сегодня из 35,5 тысяч частных домов, более 5 тысяч не имеют договора на вывоз мусора, создавая несанкционированные свалки. Как рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «…было вывезено 139 тысяч кубометров мусора. Деньги, которые были на это потрачено, могли бы пойти на другие цели».

Продолжается обсуждение проекта бюджета Тулы на 2018 год. Планируется создать дополнительные места в дошкольных учреждениях. Рассматривается вопрос совместно с областным правительством построить ФОК для людей с инвалидностью. Частично должна решиться проблема состояния детских загородных лагерей. На укрепление их материально-технической базы будет выделено более 19 млн. рублей.

Также в следующем году сохранятся льготы по питанию детей в школе. Кстати, статья расходов по школьному питанию заметно вырастет. «Сейчас мы в достаточном объеме финансируем питание школьников. Теперь главное обеспечить контроль за качеством школьного питания», - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов.















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