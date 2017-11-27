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27.11.2017 16:03 В Богородицке прошёл 15-й турнир по дзюдо памяти майора ФСБ Владислава Шрамко Вести-Тула





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Турнир памяти майора Шрамко, а также все подобные соревнования, посвящённые памяти наших земляков-героев, погибших в горячих точках, уже давно стали доброй традицией. Главная цель таких мероприятий - воспитание настоящих патриотов, помнящих историю родного края, привлечение молодёжи к занятиям спортом, подготовка к службе в вооруженных силах России.



«Пока мы помним наших боевых товарищей, пока они в наших сердцах – они вместе с нами, - считает заместитель начальника УФСБ России по Тульской области Евгений Бирюков. - Владислав был настоящим офицером. Когда того потребовало время, он отдал свою жизнь за нашу родину, за её спокойствие и безопасность. Этот турнир – проявление нашей памяти. Мы очень хотим, чтобы юноши и девушки, принимающие участие в турнире, росли настоящими патриотами, как Владислав. Он был настоящий гражданин России».



Владислав Шрамко погиб 7 апреля 2003 года в городе Грозный Чеченской республики. За мужество и отвагу, проявленную при исполнении служебного долга, был награждён Орденом мужества посмертно, навечно включён в списки личного состава УФСБ России по Тульской области.



«Он говорил: «Жизнь – отчизне, честь – никому». Это честь, совесть. Мы до сих пор его уважаем. Для нас была очень большая потеря, когда он погиб, - рассказал друг Владислава Сергей Камаев. – Турнир уже пятнадцатый, и мы прикладываем все силы, чтобы он расширялся».



Более 300 спортсменов из Тульской, Московской, Рязанской, Липецкой и Калужской областей, Санкт-Петербурга разыграли почти два десятка комплектов наград в десяти возрастных категориях в Богородицке, где прошёл 15-й турнир по дзюдо памяти майора ФСБ Владислава Шрамко.Турнир памяти майора Шрамко, а также все подобные соревнования, посвящённые памяти наших земляков-героев, погибших в горячих точках, уже давно стали доброй традицией. Главная цель таких мероприятий - воспитание настоящих патриотов, помнящих историю родного края, привлечение молодёжи к занятиям спортом, подготовка к службе в вооруженных силах России.«Пока мы помним наших боевых товарищей, пока они в наших сердцах – они вместе с нами, - считает заместитель начальника УФСБ России по Тульской области Евгений Бирюков. - Владислав был настоящим офицером. Когда того потребовало время, он отдал свою жизнь за нашу родину, за её спокойствие и безопасность. Этот турнир – проявление нашей памяти. Мы очень хотим, чтобы юноши и девушки, принимающие участие в турнире, росли настоящими патриотами, как Владислав. Он был настоящий гражданин России».Владислав Шрамко погиб 7 апреля 2003 года в городе Грозный Чеченской республики. За мужество и отвагу, проявленную при исполнении служебного долга, был награждён Орденом мужества посмертно, навечно включён в списки личного состава УФСБ России по Тульской области.«Он говорил: «Жизнь – отчизне, честь – никому». Это честь, совесть. Мы до сих пор его уважаем. Для нас была очень большая потеря, когда он погиб, - рассказал друг Владислава Сергей Камаев. – Турнир уже пятнадцатый, и мы прикладываем все силы, чтобы он расширялся».





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