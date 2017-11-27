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27.11.2017 15:36 Классное телевидение снимет фильм об обороне Тулы Вести-Тула





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В новом сценарии - несколько основных эпизодов: повествование о героях, защищавших город, о том, как развивались события у его стен осенью-зимой 41-го, о памятниках, увековечивших подвиг. Показ фильма будет приурочен к торжествам по поводу 76-й годовщины обороны Тулы. Детская съемочная группа - не единожды лауреат всероссийских конкурсов.



Классное телевидение, в 2007 году созданное в Центре образования №1 имени Героя России Дмитрия Горшкова, снимает фильм «Тула непокоренная». Это уже не первая работа наших юных коллег, посвященная ключевым событиям Великой Отечественной войны.В новом сценарии - несколько основных эпизодов: повествование о героях, защищавших город, о том, как развивались события у его стен осенью-зимой 41-го, о памятниках, увековечивших подвиг. Показ фильма будет приурочен к торжествам по поводу 76-й годовщины обороны Тулы. Детская съемочная группа - не единожды лауреат всероссийских конкурсов.

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