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НОВОСТИ | Общество



27.11.2017 14:41 Участнице «Синей Птицы» Варваре Попельнух нужны голоса туляков
Елена Панова

Участнице «Синей Птицы» Варваре Попельнух нужны голоса туляков

| фото |
Путь к «Синей Птице» для маленькой Варвары не был легким. Танцами она занимается с четырех лет. Тренировки по три раза в неделю. Недавно ей исполнилось шесть, а за плечами уже несколько побед в масштабных конкурсах. И заветная путевка в проект телеканала «Россия 1», в которую не верили, но очень ждали.

В апреле в студии нашей телекомпании прошел предварительный отборочный этап «Синий птицы». Варя стала единственной, кому выпала удача участвовать в съемках в павильоне на Мосфильме.

Это только на первый взгляд танец Цыпленка простой и забавный. На самом деле это не так. Хореография в номере сочетается с акробатическими элементами. И хотя Варя на сцене не перестает улыбаться, только ей одной известно, насколько это бывает сложно.

На сайте «Синей Птицы» идет интернет-голосование. Варвару можно найти в разделе «Кастинг». И это тот самый случай, когда подняться за Синей Птицей маленькому таланту может помочь каждый из наших зрителей.













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