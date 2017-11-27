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27.11.2017 17:10 «Ростелеком» и Nokia объявили о начале VII конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее» Вести-Тула





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Основной идеей конкурса является привлечение внимания к объективному и качественному освещению деятельности телекоммуникационной отрасли, в том числе к вопросам развития и внедрения инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Конкурс проводится для журналистов, штатных и внештатных корреспондентов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представителей российской блогосферы и социальных медиа.



На конкурс принимаются материалы, выпущенные участниками в период с 10 апреля 2017 года по 30 марта 2018 года, по четырем номинациям:

-Печатная пресса,

-Радио и телевидение,

-Интернет-СМИ,

-Социальные медиа.



Партнер конкурса – компания Nokia – ввела свою номинацию, посвященную материалам по теме «Интернет вещей».



Победители конкурса будут определены жюри в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. В состав жюри входят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.



В 2017 году творческие работы на федеральном уровне будут оценивать: Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»; Екатерина Осадчая, директор департамента информации и общественных связей Минкомсвязи России; Михаил Калмыков, первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»; Михаил Райскин, генеральный директор компании Nokia в России; Тина Бутхузи, директор по маркетингу в регионе Восточная Европа, Nokia; Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily; Татьяна Зверева, PR-директор SAP CIS, ООО «САП СНГ».



Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»: «Ежегодно международный конкурс журналистов и блогеров привлекает всё большее количество участников. Область высоких технологий удивляет и восхищает, как всё неизведанное и новое, вызывает особый интерес в журналистской среде и обществе. Конкурс выходит на новый, седьмой виток своего развития. Сегодня мы стартуем с лучшими представителями медиасферы, чтобы вместе взять курс на цифровое будущее».



Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2018 года, а федерального – в июне. Победители федерального этапа конкурса осенью 2018 года отправятся в Финляндию в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Nokia.



Михаил Райскин, генеральный директор Nokia в России, отметил: «Прорывные технологии оказывают влияние на все стороны повседневной жизни и вызывают большой интерес и внимание каждого из нас. Nokia находится на переднем крае инноваций, формируя будущее технологий, которые предоставляют совершенно новый опыт общения. Мы очень рады сотрудничеству с нашим стратегическим партнером – компанией «Ростелеком» – в рамках этой важной инициативы, которая поддерживает развитие инноваций и передовых идей в телекоммуникационной отрасли и за её пределами».



Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса: www.smi.rt.ru .



Стартовал VII международный конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком». В 2017-2018 гг. конкурс пройдет в партнерстве с компанией Nokia.Основной идеей конкурса является привлечение внимания к объективному и качественному освещению деятельности телекоммуникационной отрасли, в том числе к вопросам развития и внедрения инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Конкурс проводится для журналистов, штатных и внештатных корреспондентов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представителей российской блогосферы и социальных медиа.На конкурс принимаются материалы, выпущенные участниками в период с 10 апреля 2017 года по 30 марта 2018 года, по четырем номинациям:-Печатная пресса,-Радио и телевидение,-Интернет-СМИ,-Социальные медиа.Партнер конкурса – компания Nokia – ввела свою номинацию, посвященную материалам по теме «Интернет вещей».Победители конкурса будут определены жюри в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. В состав жюри входят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.В 2017 году творческие работы на федеральном уровне будут оценивать: Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»; Екатерина Осадчая, директор департамента информации и общественных связей Минкомсвязи России; Михаил Калмыков, первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»; Михаил Райскин, генеральный директор компании Nokia в России; Тина Бутхузи, директор по маркетингу в регионе Восточная Европа, Nokia; Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily; Татьяна Зверева, PR-директор SAP CIS, ООО «САП СНГ».Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»: «Ежегодно международный конкурс журналистов и блогеров привлекает всё большее количество участников. Область высоких технологий удивляет и восхищает, как всё неизведанное и новое, вызывает особый интерес в журналистской среде и обществе. Конкурс выходит на новый, седьмой виток своего развития. Сегодня мы стартуем с лучшими представителями медиасферы, чтобы вместе взять курс на цифровое будущее».Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2018 года, а федерального – в июне. Победители федерального этапа конкурса осенью 2018 года отправятся в Финляндию в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Nokia.Михаил Райскин, генеральный директор Nokia в России, отметил: «Прорывные технологии оказывают влияние на все стороны повседневной жизни и вызывают большой интерес и внимание каждого из нас. Nokia находится на переднем крае инноваций, формируя будущее технологий, которые предоставляют совершенно новый опыт общения. Мы очень рады сотрудничеству с нашим стратегическим партнером – компанией «Ростелеком» – в рамках этой важной инициативы, которая поддерживает развитие инноваций и передовых идей в телекоммуникационной отрасли и за её пределами».Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса: www.smi.rt.ru .

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