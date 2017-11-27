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НОВОСТИ | Общество



27.11.2017 12:02 МФЦ помогает тулякам экономить время
Алексей Ерёмин

МФЦ помогает тулякам экономить время

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Ещё до недавнего времени с длительным ожиданием ассоциировалось и обращение в государственные органы. С 2014 года для упрощения процесса получения государственных и муниципальных услуг на территории Тульской области действуют многофункциональные центры оказания государственных услуг, которых уже 34. Также единые окна МФЦ с удобным графиком работы открыты практически в каждом населенном пункте губернии.

Очевидно, что многофункциональные центры пользуются большой популярностью у туляков, соответственно растет и количество обращений. В этом году в МФЦ зафиксировано почти 1 миллион обращений. Среднее время ожидания в многофункциональных центрах приема не превышает 15 минут. Не удивительно, что на ряду увеличения количества услуг, оказываемых на базе МФЦ, фиксируется и значительное увеличение количества заявителей.

Как рассказала начальник отделения ГБУ ТО «МФЦ» №11 Ольга Осипова, «увеличение потока заявителей связано в том числе с закрытием офисов Росрестра и Кадастровой палаты. К нам всё чаще обращаются за длительными по времени оказания услугами, поэтому рекомендуем использовать предварительную запись».

Предварительная запись позволяет выбрать удобное время и день приема, в короткие сроки получить необходимые услуги, экономя время.

Записаться на прием, консультацию или подачу документов в МФЦ можно несколькими способами: через телефон горячей линии, официальный сайт или непосредственно в отделении через инфомат. Выбираем дату, время – готово! У вас уже есть присвоенный номер талона. И вот вы уже сэкономили 20 минут времени на будущее. Ведь теперь получать государственные услуги просто, удобно, и быстро.
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