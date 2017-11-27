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27.11.2017 11:31 В доме с башенкой на Демонстрации заменили кровлю по «Народному бюджету» Мария Кузнецова





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Директор ООО ТСК «Парус» Руслан Клочков рассказал, что «кровля была в аварийном состоянии, с массовыми вздутиями. В те годы материал применялся довольно некачественный».



Кровлю в этот раз клали капитально - стяжка, битум и два слоя самой толстой рулонной кровли премиум-класса. Работы стоят почти 2 миллиона 400 тысяч рублей. Деньги выделены в рамках программы «Народный бюджет». Жители оплатили часть - в среднем вышло 3 тысячи рублей с квартиры.



«Администрация Советского района всё разъяснила. Главное было провести собрание и донести проблему до жителей, чтобы все отнеслись с пониманием», - рассказал председатель ТСЖ Пётр Черныш.



В этом году в программе «Народный бюджет» в Туле участвует 59 объектов. В следующем году их будет ещё больше. «Люди посмотрели, что сделано в текущем году, и поверили, поняли, что это можно сделать, это надо сделать», - говорит директор Городской службы единого заказчика Алексей Федосеев.



Конкуренция между проектами растет. Выигрывают самые активные и неравнодушные жители.



Подписи заказчика, подрядчика, представителя администрации и, конечно, жителей дома. Только так принимают работы по «Народному бюджету». Несмотря на солидный вид этого здания, крыша у «дома с башенкой» на Демонстрации текла каждый сезон дождей.Директор ООО ТСК «Парус» Руслан Клочков рассказал, что «кровля была в аварийном состоянии, с массовыми вздутиями. В те годы материал применялся довольно некачественный».Кровлю в этот раз клали капитально - стяжка, битум и два слоя самой толстой рулонной кровли премиум-класса. Работы стоят почти 2 миллиона 400 тысяч рублей. Деньги выделены в рамках программы «Народный бюджет». Жители оплатили часть - в среднем вышло 3 тысячи рублей с квартиры.«Администрация Советского района всё разъяснила. Главное было провести собрание и донести проблему до жителей, чтобы все отнеслись с пониманием», - рассказал председатель ТСЖ Пётр Черныш.В этом году в программе «Народный бюджет» в Туле участвует 59 объектов. В следующем году их будет ещё больше. «Люди посмотрели, что сделано в текущем году, и поверили, поняли, что это можно сделать, это надо сделать», - говорит директор Городской службы единого заказчика Алексей Федосеев.Конкуренция между проектами растет. Выигрывают самые активные и неравнодушные жители.





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