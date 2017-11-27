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27.11.2017 10:49 Два старинных дома в Туле стали памятниками архитектуры Полина Ермолаева





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Филипп, хозяин раритетного дома на Бундурина, 21, воспринял эту новость с пониманием и даже надеждой. Говорит, приятно, что город заботится о сохранности архитектурных долгожителей. Для него это не просто недвижимость в центре Тулы - это история семьи Дьяковых с 25 года прошлого столетия! «Дом приобрёл мой прадед, знаменитый доктор Дьяков Константин Николаевич в 1925 году. Он был знаменитым акушером-гинекологом. Многие известные люди города появились на свет в этом доме», - рассказал Филипп Дьяков.



По соседству - второй выявленный памятник – дом адвоката Гольденблата, близкого знакомого Толстого. И это сегодня совсем другая картина человеческого бытия, и иного отношения к обременениям, которые неизбежно возлагаются на собственников такого уникального жилья.



Отметивший в этом году свое столетие дом устал создавать людям уют. В 2013-ом он был признан аварийным, но в федеральную программу о переселении не попал, опоздал на три года… Статус объекта культурного наследия, получается, еще больше усложнил уход за и без того сильно проблемным с точки зрения ЖКХ строением. По словам главного инженера МУП «Ремжилхоз» Геннадия Анисимова, «без разрешения мы не имеем право ничего делать снаружи – ни фасад, ни лепнину».



Впрочем, не было счастья, да несчастье помогло. Именно события последней недели привлекли к проблеме жителей внимание на самом высоком уровне. Как сообщила председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Манана Двали, «данный дом включен в перечень, расселение из которых будет проводиться в первоочередном порядке. В настоящее время направлено обращение в адрес правительства Тульской области о формировании региональной программы переселения. Насколько нам известно, вопрос рассматривается».



Сохраняя историю для людей, важно сохранять и самих людей – и это понимание существует. Тема не закрыта. Ждем решений.



Сохранить старую Тулу - задача не из легких. Наверное, потому сообщение, что в региональной столице стало на два памятника больше, звучало из уст ответственных почти торжественно. Как сообщил начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий, «с момента выявления данные здания состоят на государственной охране. Все требования по сохранению, предусмотренные законодательством, обязаны применяться в отношении этих зданий».Филипп, хозяин раритетного дома на Бундурина, 21, воспринял эту новость с пониманием и даже надеждой. Говорит, приятно, что город заботится о сохранности архитектурных долгожителей. Для него это не просто недвижимость в центре Тулы - это история семьи Дьяковых с 25 года прошлого столетия! «Дом приобрёл мой прадед, знаменитый доктор Дьяков Константин Николаевич в 1925 году. Он был знаменитым акушером-гинекологом. Многие известные люди города появились на свет в этом доме», - рассказал Филипп Дьяков.По соседству - второй выявленный памятник – дом адвоката Гольденблата, близкого знакомого Толстого. И это сегодня совсем другая картина человеческого бытия, и иного отношения к обременениям, которые неизбежно возлагаются на собственников такого уникального жилья.Отметивший в этом году свое столетие дом устал создавать людям уют. В 2013-ом он был признан аварийным, но в федеральную программу о переселении не попал, опоздал на три года… Статус объекта культурного наследия, получается, еще больше усложнил уход за и без того сильно проблемным с точки зрения ЖКХ строением. По словам главного инженера МУП «Ремжилхоз» Геннадия Анисимова, «без разрешения мы не имеем право ничего делать снаружи – ни фасад, ни лепнину».Впрочем, не было счастья, да несчастье помогло. Именно события последней недели привлекли к проблеме жителей внимание на самом высоком уровне. Как сообщила председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Манана Двали, «данный дом включен в перечень, расселение из которых будет проводиться в первоочередном порядке. В настоящее время направлено обращение в адрес правительства Тульской области о формировании региональной программы переселения. Насколько нам известно, вопрос рассматривается».Сохраняя историю для людей, важно сохранять и самих людей – и это понимание существует. Тема не закрыта. Ждем решений.





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