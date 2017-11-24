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24.11.2017 19:10 Главную ёлку региона передвинут и украсят тульскими брендами Вести-Тула





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Светодиодные сверкающие сосульки довершат праздничный образ. Все работы завершатся 1 декабря. Небольшие изменения произошли и в местоположении зеленой красавицы. Как рассказал директор «Тулагорсвета» Павел Исаков, «в этом году переставили ёлку на новое место – в центр площади. Высота ёлки 30 метров, звезда – два метра. Диаметр ёлки – 12 метров».





На площади Ленина продолжается монтаж главной новогодней елки Тулы. В этом году она будет украшена пряниками, самоварами, пастилой и другими символами города-героя Тулы. Украшение из года в год становится все более разнообразным и сверкающим. Кроме брендов города, на ёлке появятся 50 шаров и 230 гирлянд.Светодиодные сверкающие сосульки довершат праздничный образ. Все работы завершатся 1 декабря. Небольшие изменения произошли и в местоположении зеленой красавицы. Как рассказал директор «Тулагорсвета» Павел Исаков, «в этом году переставили ёлку на новое место – в центр площади. Высота ёлки 30 метров, звезда – два метра. Диаметр ёлки – 12 метров».





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