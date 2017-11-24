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24.11.2017 18:58 В Тульском кремле прошёл форум «Гражданское общество-71» Вести-Тула





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Как рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов, «через них уже сейчас реализуется много программ, которые необходимы тулякам и городу. Мы надеемся, что количество их будет только возрастать. Я считаю, что именно через развитие местного самоуправления мы реализуем настоящее народное управление в городе-герое Туле».



В Тульском кремле сегодня проходил форум «Гражданское общество-71». Атриум превратился в большую площадку, где знакомились, обсуждали, спорили и размышляли представители десятков общественных организаций. Это самые разные общественники: от родителей детей с ограниченными возможностями до членов спортивных федераций. Чем заняты эти люди, можно понять, увидев выставку-ярмарку проектов. Также для активистов - это способ заявить о себе и получить поддержку власти.Как рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов, «через них уже сейчас реализуется много программ, которые необходимы тулякам и городу. Мы надеемся, что количество их будет только возрастать. Я считаю, что именно через развитие местного самоуправления мы реализуем настоящее народное управление в городе-герое Туле».





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