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НОВОСТИ | Общество



24.11.2017 16:38 Бесплатный каток на главной площади Тулы откроется 1 декабря
Вести-Тула

Бесплатный каток на главной площади Тулы откроется 1 декабря

| фото |
Каток на площади Ленина в Туле заработает 1 декабря. Торжественно его откроют чуть позже – восьмого числа. Каток будет работать всю зиму, и оттепели ему нипочем - выдержит и плюс 10. Подарить тулякам зимнюю забаву - идея главы региона Алексея Дюмина. Финансирует работы фонд «Перспектива», который работает под патронажем губернатора. Каток будет бесплатным.

Директор фонда «Перспектива» Юлия Федосеева рассказала, что «жители могут прийти со своими коньками, будет работать база проката, где коньки выдадут бесплатно. Это подарок губернатора жителям региона. Вместимость катка 50 человек, больше – будет некомфортно. Надеюсь, что жители будут соблюдать очередность».













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