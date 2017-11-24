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НОВОСТИ | Общество



24.11.2017 16:14 Почти 500 жительниц Тульской области награждены в честь Дня матери
Вести-Тула

Почти 500 жительниц Тульской области награждены в честь Дня матери

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В это воскресенье страна в 20-й раз отметит один из самых важных праздников - День матери. Уже сегодня мамы региона принимают поздравления. В Доме дворянского собрания состоялось торжественное чествование женщин, имеющих особые заслуги в воспитании детей и укреплении семьи.

Пять матерей были награждены Орденом доброты, шесть - Медалью «Трудовая доблесть». Традиционно в День матери вручают Почетный знак «Материнская слава» как многодетным, так и приемным мамам, воспитывающих пять и более детей. В этом году высшей степенью признания региона были отмечены 10 матерей, всего же награждены 485 мам области.

«Вы подаёте пример безграничной любви, веры и самоотверженности. Для правительства области поддержка материнства – задача особой важности. Мы делаем и впредь будем делать всё возможное, чтобы создать для вас и ваших детей комфортные условия, - сказала заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина. - От всей души желаю всем мамам крепкого здоровья, благополучия, счастья и мира».
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