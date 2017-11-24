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НОВОСТИ | Общество



24.11.2017 15:50 Новый вид фитнеса предлагает тулякам почувствовать себя кенгуру
Надежда Долгих

Новый вид фитнеса предлагает тулякам почувствовать себя кенгуру

| фото |
Такие танцевальные занятия в специальных пружинящих ботинках называют кенгуробикой. Устоять на месте в этой обуви очень сложно, но и упасть в ней нелегко. А весят такие сапоги-скороходы каждый по полтора килограмма. Однако тяжесть не ощущается. И буквально сразу прыгучие ботинки покоряются самому неподготовленному человеку.

В итоге - более выносливыми становятся позвоночник и коленные суставы, формируется осанка. Инструктор фитнеса Екатерина Баланина рассказала, что «занятия предназначены абсолютно для всех. Планируется практиковать кенгу джампс для малышей от 6 лет. Занятия проводятся сертифицированными инструкторами нашего фитнес-клуба ТулГУ».

Кенгу джампс – это одни сплошные достоинства: стройная и подтянутая фигура, силовые и кардионагрузки. Считается даже, что прыгучий фитнес помогает восстановиться после травм. Но главное - получаешь сильнейшую эмоциональную подпитку. Из зала выходишь заряженный энергией, летящей походкой - как на пружинах.













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