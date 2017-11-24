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24.11.2017 17:12 Motorsport.tv и «Ростелеком» приглашают туляков принять участие в конкурсе для поклонников гонок Вести-Тула





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Конкурс стартует 24 ноября и продлится до 3 декабря. В течение этого времени все абоненты «Ростелекома» могут принять в нем участие, сделав переход с баннера на экране телевизора, к блоку с вопросами об авто и мотоспорте.

Итоги конкурса планируется опубликовать не позднее 12 декабря.



Motorsport.tv доступен в пакетах «Твой оптимальный», «Твой продвинутый», «Твой максимальный» Цифрового и Интерактивного ТВ «Ростелекома».



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Телеканал MOTORSPORT.TV (ранее – MOTORS.TV) уже более пятнадцати лет дарит поклонникам высоких скоростей трансляции и обзоры всех самых известных чемпионатов полностью в HD формате. Среди них Formula 1, WRC (Чемпионат мира по ралли), Чемпионат мира по автогонкам на выносливость, FIM MGXP (Чемпионат мира по мотокроссу), Европейская серия Ле Мана, Чемпионат суперкаров V8 и многие другие. За год на канале выходит более пятисот часов прямых трансляций.



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Тульский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.

МРФ «Центр» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «ЦентрТелеком» путем присоединения к ПАО «Ростелеком» и объединяет 18 региональных филиалов.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2017 г. составила 221,2 млрд руб., OIBDA достигла 71,2 млрд руб. (32,2% от выручки), чистая прибыль – 9,9 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.



«Ростелеком» и телеканал Motorsport.tv проведут конкурс для абонентов телекоммуникационной компании и разыграют 4K телевизор.Конкурс стартует 24 ноября и продлится до 3 декабря. В течение этого времени все абоненты «Ростелекома» могут принять в нем участие, сделав переход с баннера на экране телевизора, к блоку с вопросами об авто и мотоспорте.Итоги конкурса планируется опубликовать не позднее 12 декабря.Motorsport.tv доступен в пакетах «Твой оптимальный», «Твой продвинутый», «Твой максимальный» Цифрового и Интерактивного ТВ «Ростелекома».* * *Телеканал MOTORSPORT.TV (ранее – MOTORS.TV) уже более пятнадцати лет дарит поклонникам высоких скоростей трансляции и обзоры всех самых известных чемпионатов полностью в HD формате. Среди них Formula 1, WRC (Чемпионат мира по ралли), Чемпионат мира по автогонкам на выносливость, FIM MGXP (Чемпионат мира по мотокроссу), Европейская серия Ле Мана, Чемпионат суперкаров V8 и многие другие. За год на канале выходит более пятисот часов прямых трансляций.* * *Тульский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.МРФ «Центр» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «ЦентрТелеком» путем присоединения к ПАО «Ростелеком» и объединяет 18 региональных филиалов.* * *ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».Выручка Группы компаний за 9 мес. 2017 г. составила 221,2 млрд руб., OIBDA достигла 71,2 млрд руб. (32,2% от выручки), чистая прибыль – 9,9 млрд руб.«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

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