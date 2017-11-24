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24.11.2017 14:12 Музей истории железнодорожного транспорта станции Узловая празднует юбилей "Вести-Тула"





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Экспозиция музея насчитывает около тысячи экспонатов основного и вспомогательного фондов, большинство из которых подлинники. Они рассказывают об истории развития железнодорожной отрасли в Тульской области и её современной жизни.



89 экспонатов музея имеют историческую ценность, одним из них является действующая модель паровоза Струве, изготовленная в 1878 году. Ежегодно музей посещают 3 тысяч человек.







Музею истории железнодорожного транспорта станции Узловая сегодня исполняется 50 лет.Экспозиция музея насчитывает около тысячи экспонатов основного и вспомогательного фондов, большинство из которых подлинники. Они рассказывают об истории развития железнодорожной отрасли в Тульской области и её современной жизни.89 экспонатов музея имеют историческую ценность, одним из них является действующая модель паровоза Струве, изготовленная в 1878 году. Ежегодно музей посещают 3 тысяч человек.

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