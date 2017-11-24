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24.11.2017 14:05 Туляки могут пожаловаться на плохую уборку снега "Вести-Тула"





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Например, таких как неубранный снег и гололед на придомовой территории и проезжей части, сосульки и наледи, свисающие с крыши и карнизов, неочищенные от снега парковочные карманы и остановочные площадки, протекающие крыши, отсутствие отопления в доме, прорыв водовода или отключение электроснабжения.



В каждом муниципалитете региона также работают телефоны диспетчерских служб - вы можете узнать номера на сайтах районных газет. Телефоны, по которым можно звонить в Туле: 8 (4872) 47-20-37, 8 (4872) 47-20-34.







По телефону Единой дежурно-диспетчерской службы своего муниципального образования жители Тульской области могут получить помощь по разрешению различных критических ситуаций.Например, таких как неубранный снег и гололед на придомовой территории и проезжей части, сосульки и наледи, свисающие с крыши и карнизов, неочищенные от снега парковочные карманы и остановочные площадки, протекающие крыши, отсутствие отопления в доме, прорыв водовода или отключение электроснабжения.В каждом муниципалитете региона также работают телефоны диспетчерских служб - вы можете узнать номера на сайтах районных газет. Телефоны, по которым можно звонить в Туле: 8 (4872) 47-20-37, 8 (4872) 47-20-34.

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