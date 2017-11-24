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НОВОСТИ | Общество



24.11.2017 13:55 Тульская область вошла в десятку лучших по итогам всероссийской акции
Алина Фурсенко, Алексей Еремин



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То, что осталось от пруда лишь отдаленно напоминает Антонине Дунаевой любимый водоем детства. Обмельчал, помутнел. И как обычно, не природа тому виной – сделал красивым его человек. И разрушил тоже он, бездействием. «Раньше здесь была плотина. Дедушка был прудной, крутил барабаны, шлюзы открывал – закрывал», - рассказывает жительница поселка Льва Толстого Галина Пухальская.

Через десятки лет плотина свою функцию выполнять уже перестала, и уже не просто не поддерживала пруд в полноводном состоянии, но и начала угрожать прибрежным домам. Как рассказал начальник участка по капитальному ремонту плотины Валерий Грибов, «…была большая промоина плотины, из-за чего дома подтапливались. Был сделан обводной канал для понижения воды на нужный уровень. В дальнейшем было произведено разрытие для устройства плотины».

Здесь подрядчик работает здесь уже 2,5 месяца и капремонт выходит на финишную прямую. И пока в разгаре аналогичные работы еще на двух площадках – в поселке Борятино Воловского района и Алёсово – Веневского. «Данные работы по Станционному завершатся в этом году. – Рассказывает министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. - Работы по остальным двум ГТС мы завершим в 2018 году. Кроме того ведутся расчистки русел рек. В этом году у нас проведены работы по рекам Веневка и Осетр.

Общая сумма работ почти 28,5 миллионов рублей, почти четверть из федерального бюджета. И возможно уже летом местные старожилы выйдут на берег и увидят пруд таким, как в их детстве.















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