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24.11.2017 13:01 В Тульской области взят курс на поддержку народных инициатив Мария Кузнецова





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«Видя наши результаты, к нам стали приходить люди. Они хотят активно помогать, делать нашу жизнь лучше», – говорит председатель комитета территориального общественного самоуправления №5 микрорайона Горушки Евгения Павлова.



Программа «Народный бюджет», как подчеркнули на заседании, будет работать и дальше. В помощь активистам на селе Дума планирует в конце месяца принять закон о сельских старостах. «Мы все еще идем по тонкому льду. Не все еще ясно, не все еще решено. Но дорогу осилит идущий», - отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Хритонов.



Гости Алексина увидели и как эффективна может быть программа «Доступная среда». В доме детского творчества она заключается не только в пандусе. Здесь действительно занимаются дети с ограниченными возможностями



Соединить пожелания людей и возможности власти - это и есть суть самоуправления. В Тульской области взят курс на поддержку народных инициатив. Эту тему отдельно затронет губернатор в ежегодном послании.





Комитеты общественного самоуправления - ТОСы Алексина - одни из самых сильных в регионе. Поэтому здесь и провели заседание Общественного совета при областной Думе. Без активистов не работали бы программы «Народный Бюджет» и «Создание городской среды». Эти люди создают особую атмосферу там, где живут.«Видя наши результаты, к нам стали приходить люди. Они хотят активно помогать, делать нашу жизнь лучше», – говорит председатель комитета территориального общественного самоуправления №5 микрорайона Горушки Евгения Павлова.Программа «Народный бюджет», как подчеркнули на заседании, будет работать и дальше. В помощь активистам на селе Дума планирует в конце месяца принять закон о сельских старостах. «Мы все еще идем по тонкому льду. Не все еще ясно, не все еще решено. Но дорогу осилит идущий», - отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Хритонов.Гости Алексина увидели и как эффективна может быть программа «Доступная среда». В доме детского творчества она заключается не только в пандусе. Здесь действительно занимаются дети с ограниченными возможностямиСоединить пожелания людей и возможности власти - это и есть суть самоуправления. В Тульской области взят курс на поддержку народных инициатив. Эту тему отдельно затронет губернатор в ежегодном послании.











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