НОВОСТИ | Общество







24.11.2017 11:47 Жители деревни Ильинка боятся оказаться отрезанными от мира София Гафарова





| фото |



Такие прогулки до железнодорожного переезда для людей стали привычны, а легковушки рискованно приходится оставлять здесь без присмотра. Но бывают случаи на грани фола. «У грудного ребенка температура 40. Скорая помощь приезжать отказалась, сказали, что дороги нет», - говорит местная жительница Дарья Костенко.



Власти услышали мольбы людей, и этим летом дело сдвинулось с мертвой точки. По программе модернизации и развитии автодорог область выделила больше 19 млн. рублей, муниципалитет – 2 млн. Срок исполнения работ – 30 ноября. Но необходимые деньги так и не были освоены, ремонт дороги застопорился, не успев начаться. Техника и стройматериалы успели уже покрыться грязью и снегом.



Но беда не приходит одна. Из-за отсутствия обустроенных подъездных путей под угрозой закрытие железнодорожного переезда. Такое уже случалось в 2011 году. Тогда через суд жителям пришлось доказывать, что невозможно жить в изоляции от основной магистрали. «В настоящий момент ремонтные работы на дороге не проведены. Это вызывает у нас серьезные опасения, так как это может повлиять на транспортную безопасность», - говорит пресс-секретарь Тульского региона МЖД Олег Трунов.



В данном случае все дороги вели в администрацию муниципалитета. И судя по входной двери без ручки, здесь о себе-то позаботиться не могут, либо просто не гостеприимны. Почему заброшен ремонт дороги, объяснили, что подрядчику все три месяца мешала непогода, и виновный будет наказан. По словам заместителя главы администрации МО Тургеневское Надежды Медведевой, «…состоялось рабочее совещание в кабинете главы администрации МО Чернский район. Подрядчик уверяет, что до 25 декабря этого года дорога будет построена. Деньги бюджетные, программу нужно выполнять. Если что-то пойдет не так, то средства на следующий год не перейдут».



Как в русской пословице: долго запрягаю, но быстро ездят. Хочется верить в то, что было не сделано за три месяца, осилят за один.





Боль жителей деревни Ильинка мы ощутили на себе. Не успев доехать до места встречи, застряли. Рискованно ехать по разбитой и утопающей в грязи дороге. Единственный выход – идти пешком, а это около километра до деревни. Месить грязь сапогами не пришлось, жители дошли до нас сами.Такие прогулки до железнодорожного переезда для людей стали привычны, а легковушки рискованно приходится оставлять здесь без присмотра. Но бывают случаи на грани фола. «У грудного ребенка температура 40. Скорая помощь приезжать отказалась, сказали, что дороги нет», - говорит местная жительница Дарья Костенко.Власти услышали мольбы людей, и этим летом дело сдвинулось с мертвой точки. По программе модернизации и развитии автодорог область выделила больше 19 млн. рублей, муниципалитет – 2 млн. Срок исполнения работ – 30 ноября. Но необходимые деньги так и не были освоены, ремонт дороги застопорился, не успев начаться. Техника и стройматериалы успели уже покрыться грязью и снегом.Но беда не приходит одна. Из-за отсутствия обустроенных подъездных путей под угрозой закрытие железнодорожного переезда. Такое уже случалось в 2011 году. Тогда через суд жителям пришлось доказывать, что невозможно жить в изоляции от основной магистрали. «В настоящий момент ремонтные работы на дороге не проведены. Это вызывает у нас серьезные опасения, так как это может повлиять на транспортную безопасность», - говорит пресс-секретарь Тульского региона МЖД Олег Трунов.В данном случае все дороги вели в администрацию муниципалитета. И судя по входной двери без ручки, здесь о себе-то позаботиться не могут, либо просто не гостеприимны. Почему заброшен ремонт дороги, объяснили, что подрядчику все три месяца мешала непогода, и виновный будет наказан. По словам заместителя главы администрации МО Тургеневское Надежды Медведевой, «…состоялось рабочее совещание в кабинете главы администрации МО Чернский район. Подрядчик уверяет, что до 25 декабря этого года дорога будет построена. Деньги бюджетные, программу нужно выполнять. Если что-то пойдет не так, то средства на следующий год не перейдут».Как в русской пословице: долго запрягаю, но быстро ездят. Хочется верить в то, что было не сделано за три месяца, осилят за один.









Читать @gtrktula



















