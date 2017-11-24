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24.11.2017 17:23 В «Петровском квартале» прошел очередной этап сдачи готовых квартир Полина Ермолаева





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В настоящее время в «Петровском квартале» проходит сдача очередного шестого этапа строительства. Передаются 180 квартир, шесть подъездов. Как рассказал главный инженер ООО «Альянс-строй» Андрей Семенов, «…в данных домах предлагался расширенный спектр услуг. В том числе по отделке квартир. Есть вариант подготовленной квартиры под отделку. То есть залитая стяжка и черновая шпаклевка. Также есть квартиры с выполненной полностью отделкой». В квартиры с отделкой можно уже заезжать и жить. В них установлена сантехника и газовое оборудование. В подготовленных квартирах новых хозяевам тоже остается совсем немного потрудиться.



Даже в будний день на улицах «Петровского квартала» оживленно. Микрорайон обживается. Детский сад уже принял узнаваемые очертания и строительство близко к завершению. Открыт крупный сетевой магазин, почта и полицейский участок. Следующая сдача квартир ожидается уже в мае 2018 года, когда все вокруг зазеленеет и откроется пляжный сезон. А собственный пляж – привилегия жителей микрорайона «Петровский».







Ольга и маленький Никитка обследуют своё новое жилье, и уже смело планируют заехать сюда до Старого Нового года. Говорят – пусть и небольшая, зато очень уютная квартира. Именно о такой и мечтали. «Мы очень довольны. Исправлять ничего не нужно. Застройщики приходят, интересуются, все ли нас устраивает», - говорит Ольга Фокина.В настоящее время в «Петровском квартале» проходит сдача очередного шестого этапа строительства. Передаются 180 квартир, шесть подъездов. Как рассказал главный инженер ООО «Альянс-строй» Андрей Семенов, «…в данных домах предлагался расширенный спектр услуг. В том числе по отделке квартир. Есть вариант подготовленной квартиры под отделку. То есть залитая стяжка и черновая шпаклевка. Также есть квартиры с выполненной полностью отделкой». В квартиры с отделкой можно уже заезжать и жить. В них установлена сантехника и газовое оборудование. В подготовленных квартирах новых хозяевам тоже остается совсем немного потрудиться.Даже в будний день на улицах «Петровского квартала» оживленно. Микрорайон обживается. Детский сад уже принял узнаваемые очертания и строительство близко к завершению. Открыт крупный сетевой магазин, почта и полицейский участок. Следующая сдача квартир ожидается уже в мае 2018 года, когда все вокруг зазеленеет и откроется пляжный сезон. А собственный пляж – привилегия жителей микрорайона «Петровский».









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