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24.11.2017 11:03 В Тульской области продолжаются нападения на врачей Алексей Еремин





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Эта история произошла в приемном отделении хирургического корпуса Ефремовской районной больницы. 32-летний мужчина привез свою спутницу для оказания срочной медицинской помощи. Но после того, как помощь была оказана, мужчина не стал уходить из отделения больницы, и буквально пошел в атаку на дежурного врача-травматолога. В ход, говорит врач, пошли не только кулаки, но и зубы. Мужчина мёртвой хваткой вцепился в руку врачу.



На место происшествия прибыли полицейские, дебошира доставили в отделение для разбирательства. Что стало причиной такого агрессивного поведения ефремовца – непонятно. Как рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «…мужчина признался в совершении противоправного деяния. В настоящее время продолжается работа по выяснению всех деталей данного инцидента».



Анатолий Миненков оказался пациентом в своей больнице. Сейчас он находится под наблюдением коллег, которые говорят, что такие случаи, на самом деле, происходят регулярно. «Идешь на работу и не знаешь вернешься домой или нет», - признается врач-травматолог ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова» Юрий Неликаев.



В Следственном комитете по Тульской области по факту нападения на врача возбудили уголовное дело, расследование продолжается. Как продолжается и реабилитация ефремовского врача-травматолога. Сколько займет она времени пока сказать сложно.



Во вторник, 21 ноября врач Анатолий Миненков как обычно заступил на дежурство. Одним из его пациентов в этот день оказался ребёнок со сломанной рукой. Однако, едва закончив осмотр, доктор и сам получил ряд травм.Эта история произошла в приемном отделении хирургического корпуса Ефремовской районной больницы. 32-летний мужчина привез свою спутницу для оказания срочной медицинской помощи. Но после того, как помощь была оказана, мужчина не стал уходить из отделения больницы, и буквально пошел в атаку на дежурного врача-травматолога. В ход, говорит врач, пошли не только кулаки, но и зубы. Мужчина мёртвой хваткой вцепился в руку врачу.На место происшествия прибыли полицейские, дебошира доставили в отделение для разбирательства. Что стало причиной такого агрессивного поведения ефремовца – непонятно. Как рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «…мужчина признался в совершении противоправного деяния. В настоящее время продолжается работа по выяснению всех деталей данного инцидента».Анатолий Миненков оказался пациентом в своей больнице. Сейчас он находится под наблюдением коллег, которые говорят, что такие случаи, на самом деле, происходят регулярно. «Идешь на работу и не знаешь вернешься домой или нет», - признается врач-травматолог ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова» Юрий Неликаев.В Следственном комитете по Тульской области по факту нападения на врача возбудили уголовное дело, расследование продолжается. Как продолжается и реабилитация ефремовского врача-травматолога. Сколько займет она времени пока сказать сложно.













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