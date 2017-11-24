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НОВОСТИ | Общество



24.11.2017 10:41 Новомосковцы попрощаются с розовым снегом?
"Вести-Тула"



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Новомосковцы надеются скоро попрощаться с розовым снегом - компания «Новомосковскогнеупор» проводит модернизацию системы газоочистки вращающихся печей, а значит существенно уменьшит утечку в атмосферу облаков цветной пыли. В два раза сократит выбросы ПАО «Квадра» и Алексинская ТЭЦ. Об этом, как о некоторых итогах года экологии, накануне в ходе пресс-конференции рассказал министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов.

Порядка 30 промышленных предприятий Тульской области в рамках соглашения проводят на своих производствах модернизацию, чтобы уменьшить вред экологии. Из Киреевского района вывезено порядка 370 тонн ртутьсодержащих отходов, в Алексинском химкомбинате было нейтрализовано свыше 2 тысяч тонн отработанных кислот, обезврежено 537 тонн взрывоопасных веществ.

Также в регионе стало за год на три несанкционированных свалки меньше – рекультивацию выполнили в Чернском Суворовском, Каменском районах и еще 2 подобных проекта, в Щекинском и Богородицком районе намечены на следующий год. Всего на реализацию природоохранных мероприятий до конца года планируется затратить свыше 10 миллиардов рублей, 70% работ выполнено.
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