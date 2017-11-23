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23.11.2017 18:54 Фонд «Перспектива» подарил киреевским школьникам мотоциклы и компьютеры Вести-Тула





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Так же к главе региона поступила просьба о помощи в укомплектовании класса информатики в киреевском Центре образования №2. И вот сегодня профильный министр и руководство Фонда смогли вручить ребятам современные компьютеры, пожелав добиться успехов на олимпиадах по информатике.



Новый класс информатики и подростковые мотоциклы сегодня получили учащиеся Центра образования №2 и Киреевской школы для детей-сирот. Новые мотоциклы и скутер, а также всю необходимую экипировку для безопасной езды, воспитанникам школы для детей-сирот по поручению губернатора подарил фонд «Перспектива».Так же к главе региона поступила просьба о помощи в укомплектовании класса информатики в киреевском Центре образования №2. И вот сегодня профильный министр и руководство Фонда смогли вручить ребятам современные компьютеры, пожелав добиться успехов на олимпиадах по информатике.

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