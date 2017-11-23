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|23.11.2017 18:41 Диспетчерские службы районов готовы к приёму жалоб на неубранный снег
|Вести-Тула
По телефону Единой дежурно-диспетчерской службы своего муниципального образования жители Тульской области могут получить помощь по разрешению различных критических ситуаций. Например, таких как неубранный снег и гололед на придомовой территории и проезжей части, сосульки и наледи, свисающие с крыши и карнизов, неочищенные от снега парковочные карманы и остановочные площадки, протекающие крыши, отсутствие отопления в доме, прорыв водовода или отключение электроснабжения.
В каждом муниципалитете региона также работают телефоны диспетчерских служб - вы можете узнать номера на сайтах районных газет. Телефоны, по которым можно звонить в Туле: 8(4872)47-20-37, 47-20-34, 1391.
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