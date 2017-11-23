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НОВОСТИ | Общество



23.11.2017 16:54 Как готовят к новогодним праздникам Советский и Пролетарский округа?
Вести-Тула

В Туле продолжается подготовка города к проведению новогодних праздников

| фото |
В Туле продолжается подготовка города к проведению новогодних праздников. В Советском округе планируют установить новогодние ёлки у ГКЗ, в Славянском сквере, на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена, а также на ряде дворовых территорий. На улицах города появятся светящиеся композиции: бабочки, Дед Мороз, фонтаны, снеговики, играющие на музыкальных инструментах.

У ротонды на набережной реки Упы уже установлены сакуры, выполнена подсветка опорной стены. В Белоусовском парке, на территории центра образования №23, а также во дворе дома №57 по улице Пушкинской зальют катки, установят хоккейные коробки. В Пролетарском округе появятся фигуры персонажей из сказок Пушкина.
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