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НОВОСТИ | Общество



23.11.2017 16:09 Пожарные эвакуировали всех из тульского супермаркета
Вести-Тула

Пожарные провели учения в новом тульском супермаркете

| фото |
Новый тульский супермаркет сегодня оказался в эпицентре «пожара». Сотрудники МЧС вместе с персоналом провели учения на случай чрезвычайной ситуации. По плану прозвучало оповещение о пожаре, последовала эвакуация всех, находящихся в здании. Двери работали только на выход.

Пожарные прибыли на место через пять минут. Одни ликвидировали центр возгорания, другие, по сценарию, спасали одного из сотрудников супермаркета, не успевшего вовремя выйти. Начальник 19 отряда службы пожаротушения Тулы Андрей Скоропупов сообщил, что «отработаны совместные действия с администрацией объекта, чтобы они потренировались и сделали для себя выводы. Действия личного состава все были правильные».
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