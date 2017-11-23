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|23.11.2017 15:43 В ночном ДТП в Туле погибла пассажир такси
|Вести-Тула
23 ноября 2017 года в час ночи на перекрестке улиц Свободы и Пушкинской в Туле водитель автомобиля «Фольксваген Туарег», по предварительной информации УГИБДД УМВД России по Тульской области, совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», который двигался по главной дороге.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Ларгус», который после оказания медицинской помощи был отпущен. Пассажир данного автомобиля, женщина 1962 года рождения, получила травмы, несовместимые с жизнью.
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