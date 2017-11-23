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23.11.2017 13:06 На портале Госуслуги71 открыта запись в новый детсад "Вести-Тула"





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В здании будут действовать шесть групп для детей от 1 года до 7 лет. Ну а записать свое чадо в воспитательное заведение родители могут с сегодняшнего дня на портале Госуслуги71.







Маленькие жители Пролетарского округа Тулы смогут посещать обновленное дошкольное учреждение. Детский сад Центра образования № 24, расположенный на улице Приупской, планируют открыть после ремонта.В здании будут действовать шесть групп для детей от 1 года до 7 лет. Ну а записать свое чадо в воспитательное заведение родители могут с сегодняшнего дня на портале Госуслуги71.

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