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НОВОСТИ | Общество



23.11.2017 13:01 В тульском бюджете зарезервировали деньги на замену лифтов
"Вести-Тула"



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Ходить пешком, конечно, полезно, если только не изо дня в день, от этажа к этажу... А такая ситуация возможна, если учесть, что к 2020 году 1299 тульских лифтов будут старше 25 лет, и их придется останавливать.

Чтобы избежать подобного развития событий, в 2018 году в Туле впервые начнется замена этих подъемных устройств. Сначала – 75 из них. На это будет потрачено 135 млн. рублей. Из них 70 млн. рублей поступят из фонда капремонта, по 30 млн. рублей - из областного и городского бюджетов, остальные - за счет жителей.

По словам заместителя главы администрации города Романа Мурзина, программа ещё разрабатывается, в том числе - и механизм подачи заявок на замену лифта от жителей. Но деньги в бюджете зарезервированы.
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